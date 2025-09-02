タレントの新山千春（44）が9月1日、Instagramを更新し、夏休みに家族で沖縄旅行したことを報告。水着姿や夫婦ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】新山千春の水着姿（複数カット）＆夫婦ショット

新山は、2004年に元プロ野球選手の黒田哲史さんと結婚。2006年に長女・もあさんが誕生していたが、2014年に離婚を発表していた。

2023年11月には、マッチングアプリで知り合ったという、14歳年下の一般男性との再婚を報告していた。

その後は時折、夫婦生活の様子をInstagramで発信している新山。2025年3月1日、砂漠でラクダに乗る様子や、プールでの水着姿など、ハネムーンで訪れたドバイとアブダビを満喫する様子を披露していた。

沖縄での水着姿や夫婦ショット披露

9月1日の投稿では、「夏休み。心を解放して、たっくさん深呼吸できた時間！旦那さんが、30thをサプライズでお祝いしてくれたり座間味島から無人島に家族で遊びにいったり、とにかく楽しんだ夏」とコメント。プール、船上での水着ショットや海辺で夫と手をつなぐ仲睦まじい様子などを見せている。

続く投稿でも、娘・もあさん（19）との水着ショットなど夏を満喫した様子を披露している。これらの投稿にファンからは、「セクシー！」「スタイルの維持も完璧！」「もあちゃんと夏休みを過ごせて楽しめてなによりです！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）