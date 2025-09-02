¡Ö¥¬¥¶¹¶·â¤Ï¡Ø¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡ÊÂçÎÌµÔ»¦¡Ë¡Ù¡× ÀìÌç²ÈÃÄÂÎ¤¬»ØÅ¦¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÈ¿ÏÀ
¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¡áÂçÎÌµÔ»¦¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È¤Î·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñºÝ¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¸¦µæ¼Ô¶¨²ñ¡×¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤ÎË¡ÅªÄêµÁ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È¤Î·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢¹¶·â¤Ï¡ÖÌ±´Ö¿Í¤ª¤è¤ÓÌ±´Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµº¹ÊÌ¤«¤Ä°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤È¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÈóÆñ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤äÀïÁèÈÈºá¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¹Ô°Ù¤òÂ¨»þÄä»ß¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á86%¤¬ºÎÂò¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°Ì³¾Ê¤ÏÈ¿ÏÀÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥æ¥À¥ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤ò´ë¤Æ¤¿¡×¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¸¦µæ¼Ô¤Ï¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤ÎÈï³²¼Ô¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È·³¤Î¹¶·â¤òÀµÅö²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
