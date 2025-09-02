ADHD¤Ï¡Ö»öÌ³¡×¤¬¶ì¼ê¡©Åö»ö¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¡×¡Ú½ñÉ¾¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡Ö»öÌ³ºî¶È¡×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¤ÎÅÚÂæ¡£»öÌ³¿¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºî¶È¤À¡£¤À¤¬¡¢»öÌ³ºî¶È¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯Å¨¡£ÀèÁ÷¤êÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢È´¤±Ï³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£Í¥Àè½ç°Ì¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¬¤Ï¿¿¤ÃÇò¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤À¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤à--¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»öÌ³ºî¶È¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡1¼ÒÌÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤ËµÙ¿¦¸å¡¢Âà¿¦¡£2¼ÒÌÜ¤Ç¤âµÙ¿¦¡£¤½¤ÎÉüµ¢¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎADHD¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë»öÌ³ºî¶È¤ÎÊýË¡¡£¤½¤ÎÊýË¡¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾®Ä»Í·¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Ä»Í·¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»öÌ³¤Ë¤Ï¡Ö·¿¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¡×¤ÇÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
°úÍÑ----
¡¦¥®¥â¥ó¡¤É¤¦¤ä¤ë¡©¡ÊÊ¬²ò¡Ë¡§»Å»ö¤ò¾®¤µ¤Ê¼ê½ç¤ËÊ¬¤±¤ë
¡¦¥®¥â¥ó¢¤¤¤Ä¤ä¤ë¡©¡ÊÆüÉÕ¡Ë¡§¼ê½ç¤ËÆüÉÕ¤òÆþ¤ì¤ë
¡¦¥®¥â¥ó£¤À¤ì¤¬¤ä¤ë¡©¡ÊÃ´Åö¡Ë¡§¼ê½ç¤´¤È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò·è¤á¤ë
----
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃ±½ã¤¹¤®¤ë¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ¬¤¬¥°¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤³¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ú¤¯¤é¤·¤¤¡£¾®Ä»Í·¤µ¤óÛ©¤¯¡¢»öÌ³¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¾®¤µ¤Ê¡Ö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¡×¼ê½ç¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¼ê½ç¤´¤È¤ËÆüÉÕ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ã´Åö¼Ô¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤ÈÇØÉé¤¤¹þ¤à¤Î¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤À¤ì¤¬¡×¡£¤³¤ì¤é¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»öÌ³¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´ðËÜ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÇº¤ß¤Ø¤Î²ò·èºö¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿»Å»ö¡¢¡Ø¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤»¤¤¤Ç¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë¡×¡Ö¡ØµÞ¤®¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ù¤ËÁ´Éô¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ÆÂ¾¤Î»Å»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤¬¥Á¥é¥Á¥éÌÜ¤ËÆþ¤ë¡×¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤É¤ÎÇº¤ß¤â¡¢È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤Î¾õ¶·¤Ç¤â´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Å»ö¤òºÙÊ¬²½¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¿¿»÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¡£¾®Ä»Í·¤µ¤ó¤ÏËÜ½ñ¤Î²ò·èºö¤ò³è¤«¤¹¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÍý¤Ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î·¹¸þ¤òÄÏ¤ß¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤è¤ê¤â¡Ö»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»öÌ³ºî¶È¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÉ¬ÆÉ¡£¤µ¤¡¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»öÌ³ºî¶È¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¡ª
Ê¸¡á¥¢¥µ¥È¡¼¥ß¥Ê¥ß