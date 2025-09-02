お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラ（20）が、江の島を楽しむプライベートショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】池田レイラの水着姿（複数カット）

2016年、父親の池田CRAZYさんと「完熟フレッシュ」を結成し、小学生の頃から芸能活動を行ってきたレイラ。2017年のM-1グランプリでは準々決勝に進出し、「ベストアマチュア賞」を受賞した。2024年2月には「週刊プレイボーイ」で人生初のグラビアに挑戦し、翌年2月14日には初の写真集の発売を報告。オレンジの水着や、ビキニが透けた水色のニット姿など、撮影中の様子も公開していた。

8月26日には「何枚目がお好きですかな…」とつづり、プライベートで訪れたプールで白の水着ショットを披露。31日の投稿では、夏を満喫する様子をアップし、「江島神社、冗談？ってくらい階段が多かったです。あと、冗談？ってくらい明後日の方向向いてる写真しかなかったです」と振り返っている。またハッシュタグでは「彼氏感。なわけがない。57CRAZY感。」と、父親と一緒だったことも明かしている。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛い！冗談じゃない」「こんな娘さんがいてうらやましい！！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）