名湯百選で行ってみたい「東海地方の温泉」ランキング！ 静岡県の「修善寺温泉」を抑えた1位は？
「名湯百選」は、NPO法人健康と温泉フォーラムが、温泉療法医がすすめる温泉として、湯の性質や効能を重視して選定した日本の温泉リストです。東海地方には、太平洋に面したリゾート地としても人気の温泉地など、有名な温泉が点在しています。
All About ニュース編集部では、2025年8月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「名湯百選」に関するアンケートを実施しました。その中から、行ってみたい「東海地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「以前に行ったことがあり、周辺の風情が落ち着いていて居心地がよいから」（60代男性／茨城県）、「修善寺は小さい頃からなじみのある場所で思い出もたくさんある地なので好きです。ゆっくりお湯に浸って食事をするのが趣味です」（30代女性／神奈川県）、「伊豆の小京都と呼ばれる歴史ある温泉街で、風情ある街並みを散策したいから」（30代女性／北海道）、「日帰りでも宿泊でも楽しめる点や、自然と文化を同時に満喫できる点が行きたい理由です」（30代女性／秋田県）などの声がありました。
回答者からは、「友人が下呂温泉旅行に行き今まで入った温泉の中で一番良かったと言っていたから」（20代女性／大阪府）、「温泉地の雰囲気が好みだったためまた行ってみたい」（50代男性／静岡県）、「風情があって湯巡りと温泉街の街歩きが楽しめる。免許を持っていないので電車でのアクセスしやすさも嬉しい」（40代女性／大阪府）、「アクセスがよく、街に足湯できるところが多くあり、それも楽しい。宿の幅も広いので、用途によって選べる。あと、高山が好きで、前後に絡められる立地も良い」（40代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
