「ムチムチがたまらん」小嶋陽菜、美ボディ際立つスタイルにファンもん絶！ 「気絶します」「保存級」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは8月31日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立った写真を披露しました。
【写真】小嶋陽菜、美ボディ際立つスタイル披露！
コメント欄では、「大人っぽいのにかわいらしさもあって、最高です」「脚が細くてきれい過ぎます」「保存級に美し過ぎます」「どこから見ても美しい」「かわい過ぎます大優勝です」「セクシー」「気絶します」「特別感があってあまりにもドラマティックな一着ですよね」「パリジェンヌっぽくてかわいい」「ムチムチがたまらん」「魅せ方が驚異的」など、絶賛の声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
【写真】小嶋陽菜、美ボディ際立つスタイル披露！
「魅せ方が驚異的」小嶋さんは「どこから見ても美しく華やかなチェック柄のツイードトップス」とつづり、5枚の写真と3本の動画を投稿。1〜2枚目では、トップスにショートパンツを合わせたスタイルを披露し、ほっそりとした美脚や二の腕が引き立っています。動画では、カメラに向かってさまざまなぽーすを取っており、ファンからの反響を呼びました。
「いつだって全部画になる」小嶋さんは8月26日の投稿で、「マルセイユの目的地TUBA CLUB」とつづり、美脚が際立つコーディネートを披露。この投稿にファンからは、「コーデかわいいなぁ」「マリンルックかわいい」「いつだって全部画になる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)