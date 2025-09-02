

BE:FIRST / Secret Garden -from THE LAST PIECE-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、BMSGが主催するボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』で披露した最新曲「Secret Garden」のパフォーマンス映像をYouTubeで公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST「Secret Garden」のパフォーマンス映像

新曲「Secret Garden」は、2010年代R&Bをルーツに持つ彼らが、そのサウンドを現代的に昇華させたトラックの上で、恋愛をメタファーに、音楽へのリスペクトと深い愛情を歌い上げた、渾身のR&Bチューン。

なお今作は、LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲。

2度のグラミー賞ノミネート経験を持つロサンゼルスを拠点に活動するソングライター／プロデューサー／アーティストDavid Arkwright、時代を超えるソウルフルな楽曲で注目されているロサンゼルス出身のシンガー／ソングライター／プロデューサーMishon Ratliff、グラミー賞ノミネート経験を持つソングライター／マルチインストゥルメンタリスト／プロデューサーBen Samamaを迎え作成された意欲作。

公開されたパフォーマンス映像は8月28日公開のBMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」Ep.10 / Go Beyond Dreamsで、「VSプロアーティスト審査」としてBE:FIRSTがパフォーマンスした映像だ。プロアーティストとして貫禄のあるパフォーマンスを披露した。

「Secret Garden」のMusic Videoは公開から1週間で300万回再生を突破し、Dance Performance映像やDance Practice映像では玄人感溢れるダンススキルが話題に。各音楽配信サービスでも勢いよくチャート上昇中。