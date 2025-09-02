格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で活躍した元“アウトローのカリスマ”こと作家、ユーチューバーの瓜田純士（45）が26日、X（旧ツイッター）を更新。交際中の男女の店などにおける支払いをめぐり、私見をつづった。

瓜田は、一部ユーザーが「昨日今の彼女に初めてブチ切れた ご飯代は基本的に自分が多めに出すくらいにしてるんだけど、お金受け取る時に『他の男なら全部出してくれるのに』ってボソッと言われて流石に我慢できなくて別れようって言ってしまった 浮気はしてないらしいから、一応仲直りしたけど、今後上手くやっていけるのか不安」と投稿したポストを添付。

「男が払うか割り勘か？みたいのをよく見るが 友達じゃなくて付き合ってるんだろ？ ってことは将来結婚するかも知れないわけで。結婚しても『割り勘で』とか言うのか？ 共働きの家庭も当然あるだろうけど基本的に旦那が家に金を入れて食べさせてくもんなんじゃいのか？ 交際期間からその予行練習ができないでどうするんだ？」と指摘した。

これに対し、別のユーザーが「論点はそこちゃうて 他の男って誰やねんって話やねん これが逆に男が『他の女の子は半分出してくれるのに』なんて言ったら女はアホほど騒ぐやろがいって話やろ」とコメントすると、瓜田は「自分の彼氏の情け無い行動を毎回のごとく目の当たりにしたら前の男を引き合いに出すことで『自覚』させるくらいのことするだろ。この彼女は本音では『お前は男としてクソ恥ずかしい行動してるクズ貧乏野郎だ。元彼の爪の垢でも煎じて飲ませてやりたいよ全く』をだいぶ優しい言い方に変換してくれてるぞ」などとぴしゃりと切り返した。

さらに、別のユーザーが「リプ欄は男が奢ればかりだけど、論点ってそこなの？他の男って誰やねんって話ちゃうの？ 彼氏が食後に『他の女の子はもっと嬉しそうにお礼言ってくれるのにな』とか言ってきたらこの世の終わりくらいキレるやろ皆んな！別れる一択やんな？そういうことちゃうんか？」とコメントすると、瓜田はこれに対し「論点がどうのではなく、何故この彼女が別の男を引き合いに出したか？ 引き合いに出すに至るまでの彼女の気持ちを考えたか？ということ。この彼女は本音では『お前は男としてクソ恥ずかしいクズ貧乏野郎だな。財布なんか出させやがって。中学生かよ！元彼の爪の垢でも煎じて飲ませてやりたいよ全く情け無い！』をだいぶ優しい言い方に変換してくれてる」と改めて述べた。