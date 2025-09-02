オードリー若林、キサラ時代に「1回あったの、松本（人志）さんが来たってことが」
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（46歳）が、9月1日に放送されたバラエティ番組「激レアさんを連れてきた。」（テレビ朝日系）に出演。ものまねショーレストラン「そっくり館キサラ」で腕を磨いていた若手の頃、「1回あったの、松本（人志）さんが来たってことが」と語った。
番組は今回、「ド素人だけど完全に運だけでスイーツ界で大発明をかまして大儲けしている人」が“激レアさん”として登場。福岡の山奥でスイーツのお店をやっていたところ、たまたま“福岡空港のお偉いさん”が来店し、スイーツを気に入ってもらえた結果、通常は出店することがなかなか難しい福岡空港内に、すぐに出店することになったというエピソードが紹介される。
これに若林は「レジェンドの芸人が来て『こいつ面白い』と同じみたいな感じ」、ヒコロヒーも「ホンマや。（そっくり館）キサラに（ビート）たけしさんいらっしゃって、『お前、面白いからうちの番組出ろよ』みたいなことですよね」と驚きの声を上げる。
すると、若手時代はそっくり館キサラで腕を磨いていた若林は「1回あったの、（ダウンタウンの）松本（人志）さんが来たってことが」と話し、「ビックリしたよ。（舞台袖から）こうやって（隠れるように）見て。前説でスベり倒してさ…」と振り返る。
さらに「（ものまねタレントの）バーモント秀樹ですげぇ笑ってた…」と語った。
番組は今回、「ド素人だけど完全に運だけでスイーツ界で大発明をかまして大儲けしている人」が“激レアさん”として登場。福岡の山奥でスイーツのお店をやっていたところ、たまたま“福岡空港のお偉いさん”が来店し、スイーツを気に入ってもらえた結果、通常は出店することがなかなか難しい福岡空港内に、すぐに出店することになったというエピソードが紹介される。
すると、若手時代はそっくり館キサラで腕を磨いていた若林は「1回あったの、（ダウンタウンの）松本（人志）さんが来たってことが」と話し、「ビックリしたよ。（舞台袖から）こうやって（隠れるように）見て。前説でスベり倒してさ…」と振り返る。
さらに「（ものまねタレントの）バーモント秀樹ですげぇ笑ってた…」と語った。