¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê32¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î30¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡¼°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¼¡×¡Ê30Æü¸å6¡¦30¡Á31Æü¸å8¡¦54¡Ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢SUPER¡¡EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬105¥¥í¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¡£½©¸µ¤é¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¥Ð¥ó¥É¡×¤Ï¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¡Öµ±¤¤À¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¡×¤Ê¤É¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢²»³Ú¤Ç²£»³¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢½©¸µ¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 °¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¡¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤ÈÍ®Çµ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÆî¸¶¤µ¤ó¡¢ÂçÂô¤µ¤ó¡¢¾¾±¢»û¤µ¤ó¡¢¤ä¤¹¤³¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ²£»³¤µ¤ó¤ÎÁö¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¤È¥Ý¥Ë¥Æ»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ý¥Ë¥ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´ñÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤¬¤¯¤ë¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£