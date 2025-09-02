日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2864（+5.5　+0.19%）
ホンダ　1639（-30　-1.80%）
三菱ＵＦＪ　2250（-0.5　-0.02%）
みずほＦＧ　4857（+62　+1.29%）
三井住友ＦＧ　4028（+19　+0.47%）
東京海上　6329（-51　-0.80%）
ＮＴＴ　155（-3.0　-1.90%）
ＫＤＤＩ　2539（-44　-1.70%）
ソフトバンク　228（-1.4　-0.61%）
伊藤忠　8326（+5　+0.06%）
三菱商　3323（-30　-0.89%）
三井物　3392（-15　-0.44%）
武田　4412（-57　-1.28%）
第一三共　3516（-49　-1.37%）
信越化　4489（-40　-0.88%）
日立　4000（+18　+0.45%）
ソニーＧ　4050（+29　+0.72%）
三菱電　3519（+4　+0.11%）
ダイキン　18367（-63　-0.34%）
三菱重　3707（-33　-0.88%）
村田製　2381（-37　-1.53%）
東エレク　20078（-207　-1.02%）
ＨＯＹＡ　19059（-206　-1.07%）
ＪＴ　4668（-15　-0.32%）
セブン＆アイ　1903（-26.5　-1.37%）
ファストリ　45897（-313　-0.68%）
リクルート　8411（-159　-1.86%）
任天堂　13152（+2　+0.02%）
ソフトバンクＧ　15812（+362　+2.34%）
キーエンス（普通株）　54896（-2074　-3.64%）