日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2864（+5.5 +0.19%）
ホンダ 1639（-30 -1.80%）
三菱ＵＦＪ 2250（-0.5 -0.02%）
みずほＦＧ 4857（+62 +1.29%）
三井住友ＦＧ 4028（+19 +0.47%）
東京海上 6329（-51 -0.80%）
ＮＴＴ 155（-3.0 -1.90%）
ＫＤＤＩ 2539（-44 -1.70%）
ソフトバンク 228（-1.4 -0.61%）
伊藤忠 8326（+5 +0.06%）
三菱商 3323（-30 -0.89%）
三井物 3392（-15 -0.44%）
武田 4412（-57 -1.28%）
第一三共 3516（-49 -1.37%）
信越化 4489（-40 -0.88%）
日立 4000（+18 +0.45%）
ソニーＧ 4050（+29 +0.72%）
三菱電 3519（+4 +0.11%）
ダイキン 18367（-63 -0.34%）
三菱重 3707（-33 -0.88%）
村田製 2381（-37 -1.53%）
東エレク 20078（-207 -1.02%）
ＨＯＹＡ 19059（-206 -1.07%）
ＪＴ 4668（-15 -0.32%）
セブン＆アイ 1903（-26.5 -1.37%）
ファストリ 45897（-313 -0.68%）
リクルート 8411（-159 -1.86%）
任天堂 13152（+2 +0.02%）
ソフトバンクＧ 15812（+362 +2.34%）
キーエンス（普通株） 54896（-2074 -3.64%）
