NY金は4月来高値、東京金は最高値 米利下げ観測や地政学的緊張 インド中国が購入 NY金は4月来高値、東京金は最高値 米利下げ観測や地政学的緊張 インド中国が購入

NY金は4月来高値、東京金は最高値 米利下げ観測や地政学的緊張 インド中国が購入



東京時間07:51現在

東京金先物AUG 26月限（TOCOM）

1グラム＝16611.00（-8.00 -0.05%）

ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝3549.40（+33.30 +0.95%）



金価格が上昇。時間外でNY金は4月22日以来の高値をつけている。東京金は一時、史上最高値をつけた。米利下げ観測の高まりと地政学的緊張が金の上昇につながっている。トランプ政権の関税政策で米印関係が悪化、インドが米国債を売却し金の購入を増やしているもよう。中国も同様に積極的に金を購入しているようだ。ウクライナとロシアの進展が見られないことも安全資産需要を押し上げている。

