東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.18 高値147.38 安値146.79
148.03 ハイブレイク
147.71 抵抗2
147.44 抵抗1
147.12 ピボット
146.85 支持1
146.53 支持2
146.26 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1711 高値1.1736 安値1.1687
1.1785 ハイブレイク
1.1760 抵抗2
1.1736 抵抗1
1.1711 ピボット
1.1687 支持1
1.1662 支持2
1.1638 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3545 高値1.3550 安値1.3494
1.3621 ハイブレイク
1.3586 抵抗2
1.3565 抵抗1
1.3530 ピボット
1.3509 支持1
1.3474 支持2
1.3453 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8005 高値0.8017 安値0.7986
0.8050 ハイブレイク
0.8034 抵抗2
0.8019 抵抗1
0.8003 ピボット
0.7988 支持1
0.7972 支持2
0.7957 ローブレイク
