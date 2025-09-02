東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.18　高値147.38　安値146.79

148.03　ハイブレイク
147.71　抵抗2
147.44　抵抗1
147.12　ピボット
146.85　支持1
146.53　支持2
146.26　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1711　高値1.1736　安値1.1687

1.1785　ハイブレイク
1.1760　抵抗2
1.1736　抵抗1
1.1711　ピボット
1.1687　支持1
1.1662　支持2
1.1638　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3545　高値1.3550　安値1.3494

1.3621　ハイブレイク
1.3586　抵抗2
1.3565　抵抗1
1.3530　ピボット
1.3509　支持1
1.3474　支持2
1.3453　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8005　高値0.8017　安値0.7986

0.8050　ハイブレイク
0.8034　抵抗2
0.8019　抵抗1
0.8003　ピボット
0.7988　支持1
0.7972　支持2
0.7957　ローブレイク