東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6552 高値0.6560 安値0.6527
0.6599 ハイブレイク
0.6579 抵抗2
0.6566 抵抗1
0.6546 ピボット
0.6533 支持1
0.6513 支持2
0.6500 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5900 高値0.5915 安値0.5890
0.5938 ハイブレイク
0.5927 抵抗2
0.5913 抵抗1
0.5902 ピボット
0.5888 支持1
0.5877 支持2
0.5863 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3751 高値1.3762 安値1.3733
1.3793 ハイブレイク
1.3778 抵抗2
1.3764 抵抗1
1.3749 ピボット
1.3735 支持1
1.3720 支持2
1.3706 ローブレイク
