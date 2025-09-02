東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6552　高値0.6560　安値0.6527

0.6599　ハイブレイク
0.6579　抵抗2
0.6566　抵抗1
0.6546　ピボット
0.6533　支持1
0.6513　支持2
0.6500　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5900　高値0.5915　安値0.5890

0.5938　ハイブレイク
0.5927　抵抗2
0.5913　抵抗1
0.5902　ピボット
0.5888　支持1
0.5877　支持2
0.5863　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3751　高値1.3762　安値1.3733

1.3793　ハイブレイク
1.3778　抵抗2
1.3764　抵抗1
1.3749　ピボット
1.3735　支持1
1.3720　支持2
1.3706　ローブレイク