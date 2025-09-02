トランプ氏がブラジルに新たな制裁検討 ブラジルはBRICS首脳電話会議を予定 トランプ氏がブラジルに新たな制裁検討 ブラジルはBRICS首脳電話会議を予定

トランプ米政権はブラジルに対し新たな制裁を検討しているとCNNが報じている。ロシア産ディーゼル輸入に対する貿易措置の導入が予想されており、今後1週間から1週間半以内に実施される見通しだと米政府関係者が語った。



ブラジルはトランプ関税政策について議論するため、8日にBRICS首脳電話会議を開催することを予定している。トランプ関税だけでなく多国間主義を支持する新興国の首脳らに団結を呼びかける方針だ。



中国主導で主要新興国が脱米国依存の加速を目指しており、米国との関係悪化が懸念される。インドは米国債を売却し金の購入を増やしているもよう、中国も同様に積極的に金を購入している。

