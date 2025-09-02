今回は、見下していたママ友が「実は豪邸に住んでいる」と知り、モヤついた話を紹介します。

地味で冴えないママ友の家を訪問し…

「最近息子の幼稚園で知り合ったママは、地味な服装や髪形で冴えず、お金持ちにはとても見えず、『この人、庶民なんだろうな』と内心バカにしていました。

でも『家のローン返済が大変』という話になったときに、そのママは『私は一括で買ったよ』と言ってきたんです……。きっとそのママの家は古くショボいから、ローンを組まなくて済む金額なんだと思いました。

そこでそのママがどんな家に住んでいるか気になった私は、そのママの家にお邪魔させてもらうことに。

『どうせ小さくてショボい家でしょ？』と思い、家に向かうと……ありえないような豪邸で、悔しくて仕方なかったです。しかも高級住宅街にありましたし……。『ウチより豪邸に住んでるなんて許せない！』と思いました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年11月）

▽ 人は見た目では分かりませんからね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。