エイポック エイブル イッセイ ミヤケ、照明器具のプロジェクトを 21_21 DESIGN SIGHTで公開へ

「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ（A-POC ABLE ISSEY MIYAKE）」が、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3で「TYPE-XIII Atelier Oï project by A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」を開催する。新たな照明器具のプロジェクトを公開する特別展示で、会期は10月1日から11月24日まで。

エイポック エイブル イッセイ ミヤケは、「1枚の布」を意味するA-POC（＝A Piece of Cloth）の無限の可能性を現実化するというコンセプトのもと、2021年に始動。異業種とのコラボレーションを積極的に展開している。今年4月、スイスのデザインスタジオ「アトリエ・オイ（atelier oï）」とのコラボレーションプロジェクト「TYPE-XIII Atelier Oï project」を、ミラノデザインウィーク期間中に発表した。

プロジェクトでは、「1本の布」と「1本のワイヤー」を融合させた新たな照明器具「O Series」と「A Series」を製作。O Seriesは、日本のポータブル照明メーカー「アンビエンテック（Ambientec）」と共同で開発した。花の繊細な美しさとしなやかさを着想源に、プリーツのひだから光が漏れ出るようデザイン。シェードの骨格はアトリエ・オイが手がけ、生地にはエイポック エイブル イッセイ ミヤケが服作りに用いる「スチームストレッチ（Steam Stretch）」素材を採用。「スチームストレッチ」素材には、熱への反応による縮率の違いを利用して、特定の部分を加熱することで立体的に仕立てる独自の技術を用いている。A Seriesは、無製法ニットを使用した照明シリーズ。シェードの形状を編みこんだニットに、フレームとなるワイヤーを挿入し形成する。いずれもISSEY MIYAKEミラノ旗艦店で披露した。

21_21 DESIGN SIGHTの特別展示では、4月にミラノで発表したプロトタイプをメインに、再構成した展示を日本で初披露する。

◾️TYPE-XIII Atelier Oï project by A-POC ABLE ISSEY MIYAKE

開催期間：2025年10月1日（水）〜11月24日（月）※火曜休館

会場：21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3

所在地：東京都港区赤坂 9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン

時間：10:00 - 19:00

入場料：無料



