¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²Èþ½÷¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿³¤³°¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È³¨¤Î¶ñ¤Þ¤ß¤ì¤Ç¥¥¹¡ªÍÅ±ð¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤È¥¤¥±¥á¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥¹¤Î½Ö´Ö
¡¡¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤äÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¼ÞÇ®¤ÎÎø°¦¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡8Æü´Ö¤ÎÎ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸«»ö¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¤¿¥Õ¥£¡¼¥Ê¡Ê24ºÐ¡¿¥Õ¥é¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¤È¤«¤Ä¤è¤·¡Ê26ºÐ¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡£2¿Í¤¤ê¤Ç¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤Î¸åÉÍÊÕ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥Ê¤¬¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÅ±ð¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ä¥Õ¥£¡¼¥Ê¤Î¥Õ¥é¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤«¤Ä¤è¤·¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¥Õ¥£¡¼¥Ê¤ÎÍÙ¤ê¤òÀä»¿¤·¡¢¼¡¤Ï¤«¤Ä¤è¤·¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥Õ¥£¡¼¥Ê¤¬¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥Ê¤¬´õË¾¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£¿¿¤ÃÇò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë³¨¤Î¶ñ¤Ç¼ê·Á¤Ê¤É¤òÉÕ¤±¹ç¤Ã¤¿¡£´é¤Ë¤â³¨¤Î¶ñ¤ò¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿°¤Ë³¨¤Î¶ñ¤òÉÕ¤±¥¥¹¤ò¤¹¤ë2¿Í¡£Â¸Ê¬¤Ë¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¸å¤Ë¡Ö±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë¹½¼ä¤·¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¥Õ¥£¡¼¥Ê¤Ï¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥Ê¤Ë¤«¤Ä¤è¤·¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¡£¤«¤Ä¤è¤·¤Ï²Ö¤Î¥Ô¥¢¥¹¤È¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¥Õ¥£¡¼¥Ê¤ËÂ£¤ê¡Ö¡Ê±óµ÷Î¥¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¡Ë¤Ä¤±¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤¤À¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Õ¥£¡¼¥Ê¡£2¿Í¤ÏÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤ËºÆ¤Ó²¿ÅÙ¤â¥¥¹¤ò¤·¤¿¡£