アフガニスタン東部で発生したマグニチュード（M）6．0の地震で、800人を超える死者が出た。

1日（現地時間）、ロイター通信によれば、前日午後11時46分ごろアフガニスタン東部ナンガルハル州ジャララバード近郊で発生した地震により、800人余りが死亡し、2500人余りが負傷したとアフガニスタン内務省が明らかにした。倒壊した建物によって生き埋めになったケースが多く、実際の人的被害はさらに増える見通しだ。

米国地質調査所（USGS）によると、この日の震央は北緯34．57度、東経70．87度で、震源の深さは10キロだ。

今回の地震で、パキスタンと接するアフガニスタンのナンガルハル州および隣接するクナル州などでは数多くの村が破壊されて甚大な被害を被った。

アフガニスタン保健省のシャラファト・ザマン報道官は、破壊的な地震によって複数の村が「跡形もなく破壊」されたとし、救助作業が引き続き行われていると伝えた。

アフガニスタンとパキスタン、インドに続く一帯は、インドプレートとユーラシアプレートが交差する地点にあたり、地震が頻発している。2023年10月にはアフガニスタン西部ヘラート州でM6．3の強震が発生し、少なくとも2000人余りが死亡するなど、死傷者は4500人に達した。