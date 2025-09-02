東京世田谷区の住宅街で、40代の韓国人女性を殺害したとみられる30代の韓国人男性が羽田空港で警察に捕まった。

1日、NHKなどによると、被害女性はこの日午後1時30分ごろ、血を流して道端に倒れている状態で発見され、病院に搬送されたが亡くなった。女性は発見当時、首に刃物で刺されたような傷があった。

日本の警察は殺人容疑で30代韓国人男性の行方を追い、羽田空港で身柄を確保した。

韓国居住の男は、女性に会うため3日前に日本に来たと毎日新聞は伝えた。

TBSテレビは「警視庁によると、女性は韓国籍で自営業」とし「凶器は現場から見つかっていない」などと伝えた。

8月29日、被害女性は都内の交番に「（交際相手の男性に）別れ話を切りだしたら暴力を振るわれた」と相談していたことが分かっている。

日本のメディアは「事件の現場となった場所は女性が仕事で訪れていたとみられる」とし、男は女性の交際相手という情報があると伝えながら、現場は駒沢大学駅から北東に約500メートルほど離れた住宅地だと伝えた。

事件のあった場所の近くにいたという20代の男性は「男女が大声で叫ぶ声を聞いた」「何があったのか分からないが驚いた」と話した。