【手相占い】幸運は必然のご褒美！徳が高い人に現れる手相８選

徳が高い人に現れる手相８選

カリスマ線

人情に溢れた感情線



感情線の出発点が、小指のつけ根から手首までを四等分した上1/4よりも下から出発する感情線。小指のつけ根と感情線の幅が広いタイプとなります。損得感情がなく、友達が多くなり、周りの人に好かれやすい人となります。自分が困った時には必ず周りの人に助けてもらえます。ピンチの時にこそ、その真価が出ます。

神秘十字線

長い太陽線

カーブする太陽線

人気線



月丘（げっきゅう）から中指に向かって伸びる運命線は、人気線とも呼ばれます。自分の持つ芸術性や創造性を活かし、斬新なアイデアや才能で人を楽しませようとします。その不思議な魅力と奉仕精神に魅せられ、第三者からの応援や支援を受けられます。特に人気商売の場合には、確固たるファンが支えてくれるようになります。

仏眼



親指の第一関節が眼のような形になっているのが、仏眼です。神仏との繋がりや、人の思念を感じ取る強い霊感能力を持っています。先祖との繋がりも強く、導かれるような感覚を得ることもあるでしょう。第六感とでもいうべき直観力に恵まれ、危険や不運から身を守ってくれます。

サポート線