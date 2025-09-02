「ABEMA」の番組で予想、夢対決の結果はどうなる？

米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、「ABEMA」の番組「おはようロバーツ」に出演し、夢の対決ともいえる「投手大谷VS打者大谷」が実現した場合の勝敗について予測。その根拠も口にしている。

大谷は今季、2023年秋に受けた右ひじ手術から投手としても復活。ここまで11試合に先発し1勝1敗、防御率4.18の成績を残している。8月27日（日本時間28日）のレッズ戦では5回を2安打1失点、9奪三振の快投。実に749日ぶりとなる白星を手にした。

一方で打者としては45本塁打をマークしている。となれば気になるのが、投打の大谷がもし対決したらどうなるのかだ。ロバーツ監督はこの質問に「投手・大谷が勝つね」と即答している。

「（投手・大谷は）多くの武器を持っている、打者・大谷は四球を好まないので、打ちに行って投手大谷が打ち取ると思う」

また、現役時代に通算721安打、243盗塁を記録した指揮官なら「投手・大谷」をどう攻略するかという問いには「ストレートを打ちに行くね。スイーパーは手を出さずストレートを打つ」とはっきりした狙いが。得意だったバント安打を狙うのかという問いには大笑いで「バントヒットかな？ 三振かもね」と答えている。



（THE ANSWER編集部）