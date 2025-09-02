「green with envy」の意味は？「envy」の意味がわかれば正解できるはず！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「妬む」でした！

この表現は、「妬むこと、羨ましがること」を指します。

「envy」単体でも、「嫉妬」という意味がありますよ。

「I was green with envy when I heard my friend saw Justin Bieber yesterday.」

（友人が昨日ジャスティン・ビーバーを見たと聞いたとき、私は羨ましくなった）

