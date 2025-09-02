「green with envy」の意味は？「envy」の意味がわかれば正解できるはず！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「green with envy」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「妬む」でした！
この表現は、「妬むこと、羨ましがること」を指します。
「envy」単体でも、「嫉妬」という意味がありますよ。
「I was green with envy when I heard my friend saw Justin Bieber yesterday.」
（友人が昨日ジャスティン・ビーバーを見たと聞いたとき、私は羨ましくなった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部