最後まで突っ走れ！！広島の小園海斗内野手（２５）が１日、残り２４試合フル出場することを自らに課した。現在、打率・２９６はリーグトップ。首位打者として打線をけん引し、チームを２年ぶりのＡクラス入りへ導くことを誓った。

小園の口ぶりが力を増した。全てを懸けて臨む最終盤の１カ月を前に「残り試合全部出て終われるように。ちょっと休んだところもあったので、それだけはないようにしてやりたいなと思う。個人的には」と目標を設定。８月には脚部の張りでスタメンを外れた試合もあったが、９月戦線では無休で働く覚悟だ。

雪辱を果たさなければならない。昨年９月は首位で迎えながらも月間２０敗を喫し、歴史的大失速をチームの主軸として経験した。「去年悪かったから今年はいいんじゃないかなと思う」。あっけらかんと語った中でもそれなりの根拠がある。今年は追われる立場ではなく、追う立場。「上がいるので逆にやりやすいと思う」と不敵に笑った。

「首位打者は無理です」と自らの成績には弱気な部分もあるが、チームのことについては強気。昨季のリベンジとして月間２０勝への意気込みを問われると、「すると思いますよ。チャンスありますし、みんな状態良いと思うので。２位に食い込んでいけるように」と力を込めた。２日からはＣＳ進出を争う３位・ＤｅＮＡとの直接対決。９月最初のカードでチームに勢いをもたらす。