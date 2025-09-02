À¼Í¥¡¦ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼SHOT¤Ë¥É¥¥Ã¡ªÂç¿Í¤Î½÷À¤Î¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤È¡È¶¯¤µ¡É¤òÉ½¸½
10·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬·èÄê¤·¡¢3¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè3ÃÆ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Øreveal¡Ù¤Ë·èÄê¡£¡Èreveal¡É¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡Öº£¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¶¯¤µ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿°ìºý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿1Ëü»úÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿¤ÈÁÐÊý¤Ç¡ÖËÜÅö¤ÎÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢3¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤â²ò¶Ø¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢ÈÇ¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¹ë²Ú¤Ê»ÅÍÍ¤À¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¸ÐÈÊ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¡£¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢ÈÇ¤Ï¡¢¥Þ¥«¥ª¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿°ìËç¡£½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËºÎÍÑ¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÈþ¡×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢É½»æ²ò¶Ø¤ò½Ë¤·¤ÆÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè3ÃÆ¤âÆ±»þ¸ø³«¡£¼Ì¿¿½¸¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡¢²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î°ìËç¤È¡¢¶¯µ¤¤Î¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£