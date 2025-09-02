KONAMIがやった！「遊戯王×eFootball」の超コラボが実現…ネイマールやサッカーフランス代表が登場へ

KONAMIは1日、8月29日（金）から31日（日）にかけて開催した「遊戯王カードゲーム」の世界トップデュエリストを決めるeスポーツ世界選手権「Yu-Gi-Oh! World Championship 2025」において、「遊戯王カードゲーム」に関する新情報を公開。

今年でシリーズ30周年を迎えたサッカーゲーム「eFootball™」シリーズとのコラボを発表した。

「遊戯王カードゲーム」は、漫画『遊☆戯☆王』に登場するカードゲームをベースに、 楽しく奥深いゲーム性から1999年から20年以上も人気が続いているオフィシャルカードゲーム。

今回、その「遊戯王カードゲーム」と、今年でシリーズ30周年を迎えた『eFootball™』、『eFootball™ ウイコレ CHAMPION SQUADS』とのスペシャルコラボが決定！

コラボを記念し、「eFootball™」シリーズのアンバサダーを務めるネイマールやサッカーフランス代表5選手が登場するティザートレーラーが公開されている。

フランス代表の5選手は、ウィリアン・サリバ（アーセナル）、ジュール・クンデ（バルセロナ）、キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）、ウォーレン・ザイール＝エメリ（PSG）、マイク・メニャン（ミラン）という豪華すぎる顔触れ。

「遊戯王カードゲーム」のコラボ対象タイトルは、『遊戯王オフィシャルカードゲーム』、『遊戯王 デュエルリンス』、『遊戯王 マスターデュエル』の3タイトルを予定しているとのこと。

果たしてどのようなコラボが実現するのか…。詳細は今後発表予定とのことなので楽しみにしたい。