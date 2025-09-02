佐藤健、ピアノ4台ある広すぎる自宅を大公開！ 「特注ソファーも凄い」「お部屋の広さが想像以上だった」
俳優の佐藤健さんは9月1日、自身のInstagramを更新。豪華な自宅を披露しました。
【動画】広すぎる玄関＆リビング
コメントでは、「推しのルームツアー観れる世界線がここにあっていいの？？」「本当にストイックで素敵です」「特注ソファーも凄いです」「もう 健くんじゃなくてリアル藤谷直季やん」「この飾らないというかオープンなところますますファンになります」「お部屋の広さが想像以上だったよー」「ここまで公開してくれるの」「すごいひっろ」「スターだなぁ」と、絶賛の声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】広すぎる玄関＆リビング
「もう 健くんじゃなくてリアル藤谷直季やん」投稿に動画を1本載せ、「家賃いくらですか？」スタッフが驚くほどの自宅を公開した佐藤さん。「玄関広すぎでしょこれ！」「人が住めるくらい広い」玄関の様子が流れてきて、続けてリビングへ。ピアノが4台も置いてある広さのリビングにも驚くスタッフです。佐藤さんはソファの一角で寝て起きて、自身が主演するNetflixドラマ『グラスハート』のためにすぐにピアノの練習ができるようにしていたよう。さらに冷蔵庫の中身も披露しています。
『グラスハート』オフショット公開最近の投稿では同ドラマのオフショットをたびたび公開している佐藤さん。20日には共演した志尊淳さんら豪華メンバーとの写真と動画も公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)