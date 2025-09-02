「会話が成り立ってる」かまいたち山内、愛犬とのかわい過ぎるやりとりに反響「このおねだりには負けます」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんの妻が運営するアカウントは8月31日、Instagramを更新。山内さんと愛犬のやりとりを披露しました。
【写真】山内健司、「会話が成り立ってる」愛犬とのやりとり
この投稿にファンからは、「かわい過ぎて何回も見ちゃいました」「山内さん優しい口調がテレビの山内さんとのギャップですてき」「山内さんの優しさが伝わりますね！」「ワンワン吠えずに要求するところかわいらしい」「会話が成り立ってる！抜群のコンビです」「むぎちゃん、甘え上手」「甘えたらもらえるって分かってますね」「このおねだりには負けます」「むぎの欲求を直ぐ察するお父さん あうんの呼吸ですな」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「かわい過ぎて何回も見ちゃいました」同アカウントは「やまうちをジッと見つめて大好物の砂肝を手に入れたむぎでした ご飯が物足りない時、必ずやまうちに甘えに行きます」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。動画では、山内さんの言葉に愛犬がしっかり反応し、まるで会話をしているかのような様子が映っています。愛犬への優しさが伝わる、ほっこりする映像です。
「『無』なお顔サイコー」同アカウントでは、山内さんと家族のほっこりする日常の様子を公開しています。7月14日の投稿では、「やまうちを癒してあげるむぎちゃんです」とつづり、愛犬に顔をうずめる山内さんの様子を披露。コメントでは、「犬吸い 癒されますよね〜！」「むぎちゃんの『無』なお顔サイコーです」「いつも頑張ってる山内さんを良く分かってるムギちゃん」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
