地震による負傷者を避難させるための準備を整える民間防衛隊員や軍兵士ら/Hedayat Shah/AP

（ＣＮＮ）アフガニスタン東部を８月３１日に襲ったマグニチュード（Ｍ）６．０の地震の死者が少なくとも８００人に達した。タリバン政権の報道官が明らかにした。負傷者は２８００人を超えているという。既に飢餓と経済危機に直面している山岳地帯の州では大規模な救出活動が行われている。

ロイター通信が地元当局の話として報じたところによると、クナール州だけでも三つの村が壊滅した。

米地質調査所（ＵＳＧＳ）によれば地震は真夜中直前、ナンガルハール州にある人口約２０万人の都市ジャララバードの北東２７キロで発生した。震源の深さは８キロと比較的浅い。

軍の​​救助隊はパキスタンに近いアフガニスタン東部諸州へ救助機４０機を派遣。死者と負傷者計４２０人を搬送した。ロイター通信が報じた。

被災後の写真には、泥だらけの瓦礫（がれき）に押し流されたれんが造りの家々が並び、住民たちが崩れ落ちた巨大なコンクリートの山をよじ登る様子が映し出されている。国営メディアによると、救援隊は土砂崩れと破壊された道路に埋もれた被災地へのアクセスに苦慮しているという。

目撃者によると現地の被災者は、倒壊した家屋の下敷きになった愛する人を手探りで救い出そうとしていた。救急隊員が最も被害の大きい地域に到着するのには何時間もかかる状況だという。ＡＰ通信が報じた。

ＣＮＮが入手した動画には、クナール州で瓦礫の下から生存者を捜索するため、男性たちがシャベルを使って掘り起こす様子が映っている。また、当局が負傷者を担架でヘリコプターに乗せ、病院へ搬送する混乱した様子を捉えた動画もある。