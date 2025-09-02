女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は2日、第112話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第112話は、柳井嵩（北村匠海）は辛島健太郎（高橋文哉）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出掛けたと聞き、自分が誘われなかったことにショック。柳井のぶ（今田美桜）は辛島メイコ（原菜乃華）からその話を聞き、パンを作りながら腹が立つ…という展開。

朝田蘭子（河合優実）はのぶのマンションの階下に引っ越し。前日、八木信之介（妻夫木聡）が雑誌を届けに中目黒のアパートを訪れた。

八木「取りに来ると思って待ってたけど、なかなか顔を見せないから」

蘭子「上がってください、こんな状態ですけど。明日引っ越すんです。お茶もお出しできなくて、すみません」

八木「こちらこそ、そんな時に。すぐに失礼するよ」「君の宣伝文、どれも評判よかった。粕谷もアキラも、また君に頼みたいと言っていた」

蘭子「すみません」

八木「どうして謝るの」

蘭子「ありがたいんですけど、また映画紹介の記事を引き受けてしまって」、

八木「そんなに忙しいのか。何か引っ越しで手伝えることは（原豪の半纏が目に入る）」

蘭子「これ（ジャムの瓶）、ずっと前に買ったんですけど、どうしても開かなくて。このまま引っ越し先まで持っていくのも」

八木「貸して。あれ、硬いな。やっと開いた」

蘭子「開きましたね」

八木「他には」

蘭子「大丈夫です。ありがとうございました」

八木「じゃ」

蘭子「（雨が降り始め）八木さん、あの、これ（傘）、使ってください」

八木「君が濡れるだろ」

蘭子「いや、いいんです」

八木「（傘を持つ蘭子の手を握り、相合い傘の状態に）じゃあ、借りるけど…今度はいつ会社に」

蘭子「私、もう八木さんの会社には…行きません」

八木「なぜ…そんなこと言わないでくれ」

見つめ合う2人。空からのショットに切り替わる。2人は赤い傘の中で…。

SNS上には「よろめきドラマ」「蘭子の色気ダダ漏れ」「朝から八木さんの色気がヤバかった」「蘭子がますます山口百恵様」「傘の下で何が起こったのかｗ」「カメラアングルが！」「傘の中は朝ドラコードに引っ掛かる可能性」などの声が続出。反響を呼んだが、果たして。

同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の“朝ドラ受け”も興奮気味。鈴木奈穂子アナウンサーは「ヤダ〜、凄く素敵なシーン」、博多華丸は「傘を渡す時、蘭子は柄の部分を残しているんですよ。そこを八木さん、こう来た（手を重ねた）から」、博多大吉は「大事なところは上から」などと盛り上がった。