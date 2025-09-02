【セサミストリート】大きな頭がかわいいんです♪ ぷちマスコットにBIGぬいぐるみ！
大きな頭がとってもキュートな『セサミストリート』のぬいぐるみやマスコットがプライズとなって新登場！ 可愛い『セサミストリート』のキャラクターたちをゲットしよう。
☆可愛いビジュアルの「セサミストリート」プライズイメージをチェック！（写真8点）＞＞＞
1969年にアメリカ合衆国で放送を開始して以来、世界150以上の国と地域で愛されている 子ども向け教育番組『セサミストリート』に登場するキャラクターの限定プライズ「かわいいBIGぬいぐるみ」と「かわいいぷちマスコット」がやってきた！
2025年9月10日（水）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ）にて展開される。
今回の可愛いポイントはキャラクターたちの大きな頭！ アンバランス感が何とも言えない愛らしさを発揮しております♪
「セサミストリート かわいいBIGぬいぐるみ」はエルモとクッキーモンスターの2種。高さ50cmのボリュームで、毛足の長い触り心地の良いぬいぐるみです♪
「かわいいぷちマスコット」は、その名の通り高さ7cmほどのちまっとしたマスコット。
小さくてもエルモ、クッキーモンスターの目やビッグバードのクチバシなどディティールもばっちり再現。
ラインナップはエルモ（にこっ）、エルモ（わくわく）。クッキーモンスター、ビッグバードの4種類。
大きくて丸い頭がかわいらしく、ここでしか手に入らないときめきのビジュアルをお見逃しなく！
TM /（C）2025 Sesame Workshop
☆可愛いビジュアルの「セサミストリート」プライズイメージをチェック！（写真8点）＞＞＞
1969年にアメリカ合衆国で放送を開始して以来、世界150以上の国と地域で愛されている 子ども向け教育番組『セサミストリート』に登場するキャラクターの限定プライズ「かわいいBIGぬいぐるみ」と「かわいいぷちマスコット」がやってきた！
2025年9月10日（水）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」（以下ナムクレ）にて展開される。
「セサミストリート かわいいBIGぬいぐるみ」はエルモとクッキーモンスターの2種。高さ50cmのボリュームで、毛足の長い触り心地の良いぬいぐるみです♪
「かわいいぷちマスコット」は、その名の通り高さ7cmほどのちまっとしたマスコット。
小さくてもエルモ、クッキーモンスターの目やビッグバードのクチバシなどディティールもばっちり再現。
ラインナップはエルモ（にこっ）、エルモ（わくわく）。クッキーモンスター、ビッグバードの4種類。
大きくて丸い頭がかわいらしく、ここでしか手に入らないときめきのビジュアルをお見逃しなく！
TM /（C）2025 Sesame Workshop