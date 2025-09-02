バドミントン男子シングルス元世界王者で、４月から選手兼コーチとして活動している桃田賢斗（３１）＝ＮＴＴ東日本＝が、指導者としても存在感を発揮している。そのコーチング力の高さを現・男子日本代表の渡辺航貴（２６）＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝が明かした。

目からウロコの連続だった。渡辺は今季、かねて交流のある桃田が選手兼コーチを務めるＮＴＴ東日本に出稽古した。そこでは、常に世界と戦うことを念頭に置いた指導を受けたという。

練習は世界ランク１位の石宇奇（中国）を意識したもの。桃田は「後ろのつなぎはどうにでもなる。でも前のステップは遅いだけで世界との差が広がる。石宇奇は緩めに短い球を出してくるから、体が自分の前に出過ぎると打たれるし、足から出してリズムよくいかないといけない」と狙いと意図を明確に説明し、ネット前のさばき方の助言をしてくれた。

メニューはコートの左右の端ギリギリまで足を伸ばして、ひたすらシャトルを拾い続ける内容。あまりにハードなテンポの速さに、思わず「速すぎない？きつすぎない？」と聞いたが、桃田からは「俺はその意識でやっていたよ。これについてこないと話にならない」と返ってきたという。世界トップと戦うために必要な練習の質の高さと、そこで桃田が戦っていた事実に気付かされた。渡辺は「世界（レベル）の対策が多かった。すごいためになったし、もっとやらないといけない」と刺激を受けたという。

さらに桃田の指導で印象に残ったのが、目の付け所の細かさ。「全体じゃなくて、もっと細かく見ている」と戦術や体の動きではなく、相手が球を待つときの自身の足の幅を指摘された。助言通りに足の幅を意識すると、プレー一つ一つの初動が速くなった。コーチングはプレースタイルによって取り入れにくい場合もあるが、桃田の指導にはそれが一切ない。渡辺は「いろんな人からアドバイスを受けていて、テンポ感が合う合わないとかがあるけど、桃田のはない。打ちやすい！戻りやすい！動きやすい！ってなる」と絶賛した。

７月のジャパンオープンで自身初の４強に入るなど男子シングルスで存在感を発揮しつつある渡辺。「小さくても世界と戦えることを見せたい」と自信を持って宣言できるのも、充実した練習を積めているからだろう。そこには「勝手に自信がつく。桃田教みたいな感じです」と例える桃田の高い指導力が影響を与えていることは間違いなさそうだ。１８年から２年連続で世界選手権を制し、男子シングルスを切り開いてきた日本のエースは、指導者としてもトップレベルだった。（デイリースポーツ・谷凌弥）

◆渡辺航貴（わたなべ・こうき）１９９９年１月２９日、埼玉県出身。埼玉栄中から同高校に進学し、卒業後は日本ユニシス（現ＢＩＰＲＯＧＹ）に入社。２３年のスイスオープンでワールドツアー初優勝。同年の全日本総合選手権では準優勝した。２４年１０月にはデンマークオープンで２位。同１２月には日本ランキング１位に立ち、２５年のジャパンオープンで過去最高位となる４強。同年の世界選手権代表。１６７センチ、右利き。