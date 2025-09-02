＜義兄は俺様モンスター＞義実家は長男優遇！理不尽な態度、会うたびにモヤモヤする…【第1話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたち（小3、小1、年中）の5人家族です。義実家は車で1時間ほどの場所にあり、ときおり季節の挨拶などで顔を出すようにしてきました。義両親は基本的にとても優しい人たちで、うちの子たちもよく懐いています。夫は3人きょうだいの真ん中として育ち、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。しかし結婚当初から、私は理不尽な義兄や奥さんのリエさんの態度に違和感を抱いていたのです……！
義実家のなかでは、義兄は「自分の意見が最も優先される」「なんでも思いどおりになる」という感覚なのでしょう。思い返せば結婚してから初めて義実家に行ったとき、そのやたらと上から目線の態度に驚いてしまった記憶があります。
義母の買ってきたノンアルコール飲料を「まずい」と騒ぎ、夫に押し付けた義兄。さらには美味しそうに飲んだ夫のことを「舌がバカ」だと言い放ちました。その一連のやりとりにアゼンとした私は、帰り道の車内で聞いてみましたが……。
義両親は優しい人たちだし、義妹のサナエさんも常識的な人なのですが……。義兄のコウスケさんだけは、理解に苦しむ言動が目立つ人でした。もっとも小さい頃から一緒に育ってきた夫にとっては、「今さら言っても変わらない」といった感じなのでしょう。まったく意に介さず、平気そうな顔で笑っていたのを私は今でも覚えています。
夫や義実家の人たちにとっては「今さら」でも、私にとっては見ていてとても不快になる言動。会うたびにモヤモヤするのは目に見えているので、私は義兄との関わりを最小限にとどめることにしたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
