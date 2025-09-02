気象台は、午前8時12分に、洪水警報を五城目町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を秋田市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・五城目町に発表 2日08:12時点

秋田県では、2日夜遅くまで土砂災害に、2日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

2日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■能代市

□大雨警報

・土砂災害

2日夜遅くにかけて警戒

・浸水

2日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm





□洪水警報2日昼前にかけて警戒■大館市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■男鹿市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■鹿角市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■北秋田市□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水2日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報2日昼前にかけて警戒■小坂町□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水2日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報2日昼前にかけて警戒■藤里町□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■三種町□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報2日昼前にかけて警戒■八峰町□大雨警報・土砂災害2日昼前から2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■五城目町□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報【発表】2日昼前にかけて警戒■八郎潟町□大雨警報・土砂災害2日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm