ケンタッキー「カーネルズデー9ピースバーレル」発売！ オリジナルチキンの詰め合わせが500円お得に
「ケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）」は、9月3日（水）〜9月9日（火）の期間、「カーネルズデー9ピースバーレル」を、全国の店舗で発売する。
【写真】「月見パイ」も一緒に満喫！ 特別なバーレルの詳細
■人気サイドメニューも特別価格に
今回登場するのは、「KFC」創業者カーネル・サンダースの生誕135周年を記念し提供されるお得なスペシャルバーレル。
本商品は、「KFC」の代名詞「オリジナルチキン」をたっぷり9ピース詰め合わせたセットで、単品積上げ価格2790円のところ、500円引きの特別価格2290円（税込）で販売される。
また本商品を購入すると、「おもちカスタードの月見パイ」や「ポテト（S）」、「ビスケット」、「カーネルクリスピー」、「チョコパイ」、「コールスロー（S）」といったサイドメニュー各種が、2個390円（税込）で追加可能。この機会に、ケンタッキーならではの味を存分に堪能してみてはいかがだろうか。
