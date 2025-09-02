【全文公開】THE 虎舞竜・高橋ジョージ 「自分の人生が『ロード』の歌詞みたいになってきた」

10年間音信不通だった娘から届いた一通のメール

「3月23日って日付が、忘れられないんですよ。最後に娘と別れたのが’14年のその日でね。10年後の同じ日、ふとスマホを見たら、メールが届いてたんです」

約１年半前、10年間音信不通だった娘から、突然一通のメールが届いた。

《今年で20歳になります。もう成人ですし、親権に縛られずにお話しできるのではと思って。高橋さんがよろしければ》

「パパじゃなくて、″高橋さん″。あとで聞いたら『何て呼んでいいかわかんなかった』って（笑）」

’93年発売の『ロード』とそのシリーズで、累計300万枚を超える大ヒットを飛ばした『THE 虎舞竜』のボーカル・高橋ジョージ（67）の声色は一段と明るかった。

’98年、24歳下のタレント・三船美佳（42）と結婚し″おしどり夫婦″として話題を集めた。しかし、’15年に離婚訴訟中であることが報じられると’16年、高橋が57歳の時に協議離婚が成立。以降、当時小学生だった娘との関係は途絶えていた。

「再会は昨年４月。東京で一緒に焼き肉ランチを食べました。待ち合わせ場所で肩をポンポンって叩かれて、『わかる？』って聞かれて『おう！』って返したけど正直、誰だっけ？ って（笑）。10年経つと、顔、変わるんですよ。

で、『自立したいから力を貸してほしい』って言うから、『じゃあ東京に来て一緒に住むか？』って聞いたんです。そしたら頷(うなず)いてくれて。……あの瞬間は感慨深いって言葉じゃ足りないかな。10年間､朝ごはんを一緒に食べることも､テレビを観ながら笑うこともなかった。その″日常″がごっそり抜け落ちていたから」

娘と過ごせなかった空白の期間は、「獄中にいるようだった」という。

「毎年3月23日が来るたびに、″あれから１年、２年、３年……″って数えてた。会いたいのに会えないんだから、それは地獄の日々でした」

離婚後、娘が14歳の時に一度だけ会ったことがある。’19年春、大阪の喫茶店で弁護士を交え、わずか２時間のみの面会だった。

「『あなたのことを父親だとは思っていません』って、はっきり言われた。その瞬間は″誰かに言わされている″って思ったけど、今思えば娘なりの精一杯の意思表示だったのかもしれない。中学生の子供に、そんなこと言わせてしまったんだって思うと情けなかったですよ」

あれから５年。娘と再会する一方で、封じ込めていた「家族」の記憶も呼び起こされた。

「うまくできすぎていたんですよね。バラエティに夫婦で共演して、ＣＭにも出て、雑誌では″理想の家族″って持ち上げられた。……でもね、あれってもう″役″だったんじゃないかなって思うんですよ。誰かが見ている前提で生活すると、人って自然体でいられなくなるんです。″テレビ的な家庭″を演じるようになっていたんでしょうね。

’11年には『パートナー・オブ・ザ・イヤー』なんて賞までいただいて。そりゃもう、完全に台本の中ですよ。夫婦像とか稼ぎにこだわりすぎて、自分で自分を縛ってたのかもしれない」

’16年に協議離婚が成立し、家族と離れて独りになった高橋は自分の原点と改めて向き合うようになった。その中心には、やっぱり″あの曲″がある。

「『ロード』って曲には、本当に助けられてきました。この一曲で、人生はガラッと変わった。32年経った今でも街で流れているし、離婚の時も必ずテレビでかかっていた（笑）。″名刺代わり″ですね。

またこれか……って思った時期もありましたけど、それだけ多くの人の中に残っているってこと。東日本大震災の時に現地で自然と流れたって話も聞いたんです。理屈じゃなくて、感情に届くんでしょうね。あの曲は」

娘からのプレゼントに涙

《何でもないようなことが……》――『ロード』の歌詞は日本中の涙を誘い、今もなおカラオケや式典で歌い継がれている。『ロード』がもたらした対価は、22億円にも及んだ。

「昔、一年間で″印税１２００万円″って書かれた記事があったでしょ？ あれ、もう17年前の話ですよ（笑）。今はそんなにないです。年金よりちょっとマシって感じかな。でも、それで十分。昔はいくら稼いでるかっていう数字に追われてたけど、今はそういうのはどうでもよくなりました」

現在暮らしているのは、かつて３億円と報じられた自宅。隣近所にはケタ違いの豪邸も並ぶが、暮らしぶりはすっかり変わった。バスに揺られ、台所で味噌汁を作る――そんな日常が、今はしっくりきているという。

「隣の家が何十億円だからって、うちがショボいわけじゃない。そこに気づいた時、″俺、何と戦っていたんだろう″って思って。ロールス・ロイスも買ってみたし、ファーストクラスにも乗ったけど……３０００円のワインで気の合う仲間と笑えたら、それでいいんだよな」

そう語る表情はどこか柔らかく、穏やかだった。

「『ロックンローラーって何？』って聞かれたら、『明日に余力を残さないこと』って答えるかな。つまり、今日を全力で生きるってことなんです」

モノも、肩書も、過去の栄光も、少しずつ手放してきた。

「″所有″より″共有″、″結果″より″過程″。そっちのほうが、今はしっくりくる。別に成功を否定してるわけじゃない。でも、良いものや高いものを持ってるから偉い……って感覚が、自分の中から消えたんです」

現在、高橋は20歳になった娘と再び同じ屋根の下で暮らす。そんな日々のなかで、こんな一言があった。

「『パパは人を傷つけることもある』って言われた。グサッときたけど、ありがたかった。昔の俺だったらキレていただろうけど、その時は″そうだよな″って素直に思えた。そんな変化も、娘のおかげかもしれない」

昨年の父の日には、娘からシェーバーと手紙を贈られた。

「《空いた10年分も、一緒に思い出作っていこうね》って……泣きましたよ。不意打ちだった。でも、ああ、まだ間に合うんだなって思えた」

昨年末に『THE 虎舞竜』は20年ぶりに再始動。かつてのように″売れるため″ではなく、″楽しむため″に音を奏でている。

「夢はあるんです。一度でいいから武道館でライブをやってみたい。どうやって実現するかっていう道のりを考えている時間が楽しいんですよ」

最後に彼は、こんなふうに笑った。

「変な話だけど、自分の人生がだんだん『ロード』の歌詞みたいになってきた気がする。あの言葉の意味を知るために、今日まで俺は生きてきたのかもしれないって」

8月に67歳の誕生日を迎えた高橋。″何でもないような幸せ″を日々実感しながら、人生を満喫しているようだ。

