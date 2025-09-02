「世にもおいしいブラウニー」とドトールコーヒーが初コラボ！一口サイズの「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」がコンビニなどで買える

全国にベーカリー＆パティスリーを展開するオールハーツ・カンパニーは、山星屋と共同開発し、ドトールコーヒーとコラボレーションした「世にもおいしいチョコっとドトールカフェオレブラウニー」を、2025年9月1日から数量限定でデイリーヤマザキの一部店舗、ミニストップの一部店舗、一般量販店などで販売しています（一部店舗を除く）。

仕事の合間やコーヒーブレイクのお供にぴったり

「世にもおいしいブラウニー」シリーズの手軽に持ち運びできる一口サイズ「チョコっとブラウニー」と、「ドトールコーヒー」が初めてコラボレーションしました。

コーヒー風味のブラウニー生地に、ザクザク食感のホワイトチョコチップをサンド。ビターなコーヒーの香ばしさとまろやかなホワイトチョコの甘さが合わさった、ほろ苦くやさしいカフェオレのような味わいを楽しめる限定フレーバーです。

手軽に食べられる一口サイズのキューブ型で、仕事の合間やコーヒーブレイクのお供にぴったりな一品。コーヒー好きや、自分へのご褒美にもおすすめです。

価格は235円。

店舗により販売時期が異なります。なくなり次第終了です。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部