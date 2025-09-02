

インフレによる医療機器や設備の費用増は病院を直撃（写真：Yuri Arcurs Peopleimages / PIXTA）

2026年度の予算編成に向けて、8月末で各省庁からの概算要求の提出を締め切った。2026年度予算編成で注目点の1つは、2026年度診療報酬改定がどう決着するかである。

物価高騰の折、費用の増加に直面して経営難に陥る医療機関が出てきている。このまま医療サービスの価格（診療報酬単価）を不十分にしか上げないとなると、今後医療機関の経営破綻の増加も懸念される。

ただ、診療報酬を大きく引き上げるとなると、医療保険料も大きく負担増となる。7月の参議院選挙でも、現役世代の負担軽減が取り沙汰されており、医療機関の経営が苦しいから医療保険料を大きく上げてよい、というほど単純な決着にはならないだろう。

高齢者の負担増だけでは解決できない

確かに、1つの解決策はある。

医療費の半分近くを使っているのは高齢者である。高齢者は、現役世代よりも保険料負担が相当軽くなっている。そのうえ、患者負担割合も、現役世代は3割自己負担だが、高齢世代は多くが1割自己負担や2割自己負担である。現役世代の平均的な課税前収入を持つ高齢者でも、2割負担や1割負担になっている。

この世代間不公平を改めることは、診療報酬をきちんと出しつつ現役世代の負担軽減に資するだろう。

しかし、高齢者の患者負担や保険料負担を増やすことは、問題の解決する方向には助けとなるが、それだけでは問題は解決できない。

特に、冒頭に述べた医療機関の経営難の解決に向けては、診療報酬のメリハリ付けが不可欠である。経営難に直面している医療機関もあれば、コロナ禍でいったん減った患者が戻ってきて物価高の中でも利益率を上げる医療機関もある。

だから、物価が3％上がっているといって、診療報酬単価をすべてメリハリなく一律に3％上げては、問題の解決にはならないことは明らかだろう。

6月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025（骨太方針2025）」には、医療界が注目した文言が盛り込まれた。

一般会計の社会保障関係費について、「高齢化による増加分に相当する伸びにこうした経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する」。「こうした経済・物価動向等」とは、賃上げや物価上昇が起きていることを指している。

これまでの一般会計の社会保障関係費は、医療・介護については、基本的に「実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びにおさめる」との方針で予算編成が行われてきた。そこから「加算する」と記されている。

だからといって、メリハリなく一律的に加算するということが許されるはずはない。そして、一律的に加算したのでは、前掲の問題の解決をむしろ妨げる。

インフレで費用が増えた医療機関とは

解決のカギはどこにあるか。

それは、5月27日に財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が取りまとめて財務大臣に手交した建議「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」にある。

同建議には、診療報酬改定に向けたさまざまな改善策が記されているが、本稿では前掲の問題の解決に資する部分のみを取り上げよう。

結論から言えば、病院と診療所の対応を分けることである。

ちなみに、わが国では、病床が20床以上ある医療機関を病院と呼ぶ。診療所にも、入院患者を受け入れられる病床を持つ診療所（有床診療所）もあるが、大半は受け入れる病床を持たない診療所（無床診療所）である。

物価高で費用の増加に直面している度合いが高いのは、病院である。病院は、入院患者を受け入れ、高度な手術を行えるから、医療機器や給食施設、さらには自家発電設備も備えている。無床診療所とは根本的に異なる。

そうなると、機器や設備に関する費用が物価高騰によって増加していて、それを医業収入で賄えないとなると、経営難に陥る。

こうした費用の増加を、診療報酬単価に半ば機械的に反映できていれば、これほど騒がれることはなかったかもしれない。しかし、わが国の診療報酬では、「資本コスト（キャピタル・コスト）」とか「ドクター・フィー（医師の技能や仕事量に対する報酬）」という考え方を厳密に採用しているわけではない。昭和の頃からずっとそうである。

だから、わが国の診療報酬の制度設計では、ある入院患者が病院施設をどの程度使い、それに基づいてその費用をどの程度負担してもらうか、という発想が希薄である。

そうなると、入院患者を受け入れた病院が、その診療行為から得られる医業収入があっても、その収入をどの程度機器や設備の関連費用を賄うのに充て、どの程度医療従事者の給料に充てるかは、病院の経営判断次第、ということになっている。

特に、直近での状況では、まさに機器や設備の関連費用である「資本コスト」が増加している。

他方、無床診療所は、大きな手術をするわけでもないから、機器や設備をほとんど使わず、それらに関する費用の増加はほとんど関係ない。

こうした状況の下で、メリハリなく一律的に物価上昇分を診療報酬に加算したとしても、医療機関の経営難の問題が解決できるはずはない。むしろ、一律に上げた分だけ、医療保険料の負担増に直結する。

診療所は利益率が改善している

しかも、前掲の建議では、診療所における1受診当たりの医療費が、全体でみると、コロナ禍以降に急増していることを指摘している。また、病院における患者数は減少傾向にある一方で、一般診療所における患者数は足元で増加しており、1996年以降で最大となっている。そして、外来診療の受療率で見ても、足元ではコロナ禍前と遜色のない水準にまで回復している。

厚生労働省が、診療報酬について議論する中央社会保険医療協議会（中医協）に8月27日に提出した資料によると、医療法人立の医科診療所の2023年度の医業利益率は、平均値6.9%、中央値4.1%といずれもプラスとなっており、医業利益の黒字割合は66.6%と過半数を超えているという。前述の傾向が利益率にも現れている形だ。

その観点から、2026年度診療報酬改定では、病院と診療所の診療報酬において、どのようにメリハリが付けられるかがこれまで以上に問われよう。病院と診療所が、地域医療において担っている役割にふさわしいメリハリ付けが求められる。

もちろん、病院といえども、消耗的な病院間競争の結果、過剰に医療機器を購入しているところがある。これを機に抜本的に改めることが経営難の克服につながるから、過剰設備を改めてもらうことは当然である。

診療報酬を一律的に引き上げなければ医療が崩壊する、という言説に乗ってはならない。メリハリを付けた結果、上げてもらえなかった当事者がヘソを曲げるのが怖いから、一律的に引き上げた方が、政治家や関係当事者は楽だろう。

しかし、彼らに楽をさせれば、そのツケは税負担、医療保険料負担や患者負担の増加という形で回ってくることを忘れてはならない。

（土居 丈朗 ： 慶應義塾大学 経済学部教授）