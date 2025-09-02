米サンフランシスコ在住で一時帰国中のタレント野沢直子（62）が2日までに更新された、お笑いコンビ鬼越トマホークのYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。ダウンタウン松本人志が、未明の収録中に相方の浜田雅功がした“屁”に対し発したツッコミを紹介した。

今回の動画では鬼越の良ちゃんと金ちゃんが、野沢の半生やこれまでのエピソードを聞くなどしてトークに花を咲かせた。

鬼越の金ちゃんが「『夢で逢えたら』って（野沢がタレント活動を始めてから）何年目ですか？」と88年〜91年にフジテレビ系で放送され、野沢がダウンタウン、ウッチャンナンチャン、清水ミチコらと出演していた番組に言及しつつ聞くと、野沢は「3年目か4年目くらいかな。最初夜中のすごい深い時間にやってたから。それなのに数字が良いっていうことで、（午後）11時半に移って…みたいな感じだった」などと振り返った。

金ちゃんが「ダウンタウンさんとかウッチャンナンチャンさんって（当時）どんな人だったんですか？」と聞くと、野沢は「楽屋は面白いんだけど、歳は同じぐらいだから。ちょっとクラブ活動ノリがあったから」と回想。

金ちゃんが「別に“バチバチな感じ”でもないってことですか？」と突っ込んで聞くと、野沢は「だけどやっぱり、番組がそれで当たりだして、（午後）11時半からに移った時くらいからだけど、やっぱみんな凄かったわけ。特に私はダウンタウンが凄いっていうか、松ちゃん（松本人志）が凄いと思ってたの。その時は（ダウンタウンが）“東京に出てくるぞ”っていう時で、まだ通ってたみたいな時だったから。たぶん後半はもう東京にいたかもしれないけど、でも“東京で当たるんだ”みたいなのあるじゃん。それがギンギンにあった時で、怖いくらいな時があって。やっぱ面白かったわけ。抜群に。何やっても面白くて、コントも面白いし、普通にしゃべってる時も面白いし、普段も面白いわけ」と話した。

そして、当時の松本の、切れ味抜群の“驚異のリアクション”を紹介。「浜ちゃん（ダウンタウン浜田雅功）がいつもよくオナラするじゃん？ （『夢で逢えたら』の収録が）昼から始まって次の日の（午前5時）ぐらいまでやってるから、（午前）3時すぎになったらみんな眠くなって。で、浜ちゃんが“ブッ”っていつも通り（オナラを）したら、みんな疲れててリアクションもしなかったんだけど、その空気を察してか松本さんが、“屁の国へようこそ”って言ったの。それが面白くてすごい笑っちゃって。そういう感じの…とにかくすごかったわけ」と思い出して、改めて爆笑していた。