今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第112話が2日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、嵩（北村匠海）は健太郎（高橋文哉）から独創漫画派のメンバーが世界旅行に出かけたと聞き、誘われなかったことにショックを受ける。その話をメイコ（原菜乃華）から聞いたのぶ（今田美桜）は、嵩の気持ちを思うと悔しいと腹を立てる。様子を見にきたのぶに、こんなことで落ち込む自分が情けないと話す嵩。するとのぶは、嵩の腕を引いて部屋を飛び出していく！ 一方、蘭子（河合優実）の部屋には八木（妻夫木聡）が訪ねてきて…。

傘の下の八木と蘭子のシーンが話題となった。

X（旧ツイッター）には「たくちゃん業界人っぽい見た目になったなぁ」「やはり大森くん演技うまいなあ… 才能あるんだな」「健ちゃんすっきりしとる」「嵩、ハブられた」「セクシー蘭子だ」「きたー！！八木さん！！」「おばちゃん、布団叩くw」「蘭子が山口百恵に見える」「蘭子ちゃん 色気がすごい」「あれ？蘭子ってこんな髪型やったっけ？」「別のドラマになってるぞ〜」「きっす！？きっす！？」「八木さんと蘭子のシーンだけどうして昼ドラチックなの 切ない 色っぽい2人」「よろめきドラマの展開！」「ここだけ雰囲気が違う」「抱きしめちゃって！」「手にぎってるやん」「手ぇぇぇ！」「朝ドラは、よろめきドラマに変わるのか！？」「山口百恵と三浦友和にしか見えなくなってき」「傘のシーンめちゃくちゃドキドキしたー！」「傘の下は想像しろってか」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。