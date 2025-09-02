Image: WEXLEY

連日のあまりの暑さに、すっかりココではない涼しいドコかに行きたいと、切に願う今日このごろ。今回は、機能性と約30Lもの容量を兼ね備えた旅行用バックパックをご紹介しましょう。

大容量でもとにかく使い勝手ヨシ

ミニマルなデザインと、機能的で耐久性がある素材を組み合わせた多機能バッグを提案するバックブランドWEXLEY（ウェクスレイ）からリリースされた「VERNON Travel Pack（バーノン トラベルパック）」（税込33,000円）です。

サイズはW32 x H52 x D19cmで、容量30Lとかなりの大容量ながら、メインコンパートメント部には、書類やアクセサリーを収納できるスリップポケットのほか、ボトルポケット、ジッパー付きメッシュポケットがふたつ配備。

背面側には、17インチまでのラップトップに対応するパッド入りの吊り下げ式ポケットで電子機器の安全性を確保。フロントのオーガナイズコンパートメントには書類を収納できるフロントポケットや、大きさの異なる複数のポケットが配置されています。

さらに、外側には ジップ付き大型フロントポケットと素早くアクセスできる小物用トップポケット、ボトルポケット、背面ポケットがふたつにAirTags®用隠しポケットと、とにかく内部も外部もポケットが充実しているんです。高度に整理整頓できるデザインなので、取り出したいモノがすぐに出せるんですよ。

ガバッと開くメインコンパートメントは、広々としたフラットコンパートメントで、書類から着替えまで、モノを雑にたくさん詰め込めるのもウレシいですよね。

高性能で耐久性も

素材には、高性能素材のCordura®を採用し、耐摩耗性、耐候性、日常的な耐久性のほか、人間工学に基づいた調節可能なショルダーストラップ、負荷テンション用ストラップ、取り外し可能なFidlock®マグネットバックル付きのチェストストラップなど、随所に垣間見える高い技術は見どころ。YKK®ジッパー、プラスチック部分にはDuraflex®ハードウェアを採用するなど、プレミアムなパーツも使用。トップとサイドにはパッド入りフラットハンドルのほか、キャリーケースのハンドルに通せるパススルーと、複数の持ち運びオプションで、本当に使い勝手も最高でとにかく快適。

価格は33,000円（税込）。容量とスペックを鑑みると、お手頃では。

スッと馴染むデザインは、旅行用からデイリー、ビジネスシーンまで幅広く活用できそうです。現代のアーバン冒険家としては、かなり使えそうなシロモノですね。

