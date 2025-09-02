タイのスーパースター、ジェフ・サター初来日！　東京駅で女性ファンの黄色い声にハニカミ笑顔

大の日本アニメファン

８月17日朝８時前、ビジネスマンが足早に行き交う朝の東京駅出口で、黄色い声援を飛ばす女性たちがいた。その視線の先にいたのは、マスクを着用したアイドルふうのイケメン男性。タイの新進気鋭の俳優で歌手の、ジェフ・サター（Jeff Satur・30）だ。

「’13年に『Broken World』で歌手デビュー。モダンなポップスや’80年代テイストのR&B、そしてヒップホップなど多彩なサウンドで、一躍タイの人気歌手になりました。’19年に俳優デビューも果たし、’22年に出演した『キンポルシェ ザ シリーズ』で演じたマフィアの三男で歌手のKim役が大当たり。世界中でファンを獲得しました。

彼の代表曲である’22年９月リリースの『FADE』は’25年８月末時点で、２億3000万回再生を記録。’24年１月リリースの『GHOST』は日本でも高く評価され、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で『Thai Popular Music特別賞』を受賞しています」（音楽誌ライター）

今回、『SUMMER SONIC 2025』出演のため、待望の初来日を果たしたサター。この日、８月16日の大阪公演を終え、17日の東京公演のため東京駅に着いたところを待ち構えていた熱烈な女性ファンたちに取り囲まれたというわけだ。

スタッフに守られながらの移動だったため、直接ファンと触れ合うことはなかったが、少し背中をかがめて気恥ずかしそうに笑顔を返していた。ファンの一人に話を聞くと、

「私は『Snow Man』のファンなんですけど、サターの持つオリエンタルな雰囲気はラウール（22）にとても似ているんです。そこから興味を持つようになって、彼の出演したドラマやライブ、YouTubeも全部チェックしています。８月19日に恵比寿（東京・渋谷区）で行われる初の単独ライブにも行きます」

と、声を弾ませた。これまで公式の場で日本について言及する機会は少なかったサターだが、’23年11月にリリースした『Black Tie』について受けたインタビュー映像の中で、熱狂的なアニメファンであると語っている。

〈（日本のアニメが凄いのは）クリエイティブなところだと思います。どのアニメも違うシーンがあって、アニメを見て１日が終わってしまうこともあります。好きなアニメは『オーバーロード』『ワンパンマン』『進撃の巨人』です〉（ワーナーミュージック・ジャパン洋楽’23年11月15日配信）

初来日を機に、もっと日本での活動を増やしてほしいとファンは願っている。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit