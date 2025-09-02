【初恋DOGs 最終話】ソハ、愛子にプロポーズ 快は複雑な思い抱く
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の清原果耶が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「初恋DOGs」（毎週火曜よる10時〜）の最終話が、2日に放送される。
【写真】清原果耶、イケメン俳優とハグ
本作は、愛を信じないクールな弁護士と、動物しか愛せないこじらせ獣医の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に、訳アリの韓国人御曹司が現れ、三角関係に発展していく。
個人事務所を設立するも、不安に押しつぶされそうになっていた愛子（清原果耶）のもとを突然訪れたソハ（ナ・イヌ）。ソハはウロアに戻り、愛子と快（成田凌）のために、本澤（岸谷五朗）とウロアグループが結託していたことを示す証拠となるビデオ会議の映像を入手し、日本へ戻ってきたのだった。
一方、相楽（森崎ウィン）との裁判に消極的だった快も、ソハの言葉で決意を固め、3人は快の病院を守るために一丸となって裁判へ向けて動き出す。そんな中、ソハは快に、裁判が終わったら愛子に公私共に支え合うパートナーになってほしいとプロポーズをしようと思っていると告げる。
快は複雑な思いを抱きながらも、愛子への気持ちを堪えて「応援する」とソハの背中を押すのだが…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
