カズレーザー、結婚報道裏でのバカリズムとの秘話語る「家事ヤロウ！！！」7年半の放送に幕
【モデルプレス＝2025/09/02】バカリズムとメイプル超合金のカズレーザーがMCを務めるテレビ朝日系『家事ヤロウ！！！』（毎週火曜よる8時〜）が、9月2日の放送で最終回を迎える。
【写真】カズレーザー「隣はふみちゃん？」贈り物公開
家事ド素人の芸能人たちが、家事をゼロから学び、好評を博してきたドキュメントバラエティー『家事ヤロウ！！！』。2018年4月、深夜2時台に誕生して以来、7年半にわたってさまざまな家事テクや絶品レシピを紹介してきた。そんな同番組が、ついに最終回。7年半の間に紹介してきた数々の家事初心者レシピの中から「いいね！」の数や反響が大きかった“歴代ベスト10”を発表する。
最後のゲストとして登場するのは、番組のマドンナであり、MCたちに幾度となく初心者レシピを教えてくれた和田明日香。さらに、人気のスーパー潜入ロケに繰り出してはスタジオに笑いを届けてくれた阿佐ヶ谷姉妹も2人のもとに駆けつける。
7年半にわたって同番組が紹介してきた名作レシピの数は、1500以上。ひたすら激うま簡単レシピだけをストイックに載せ続けてきた番組公式Instagramも、開設当初はフォロワー10人という状況だったが、今やバラエティー番組の公式アカウントとしては最多の280万人超のフォロワーを誇っている。今回は多岐に渡るレシピの中から、特に「いいね！」数や反響が大きかったレシピを公開していく。
数ある味噌汁レシピの中で驚異の5万いいねを獲得した“冷凍シジミの味噌汁”や、深夜時代の『家事ヤロウ！！！』の代名詞“トーストアレンジレシピ”の中からぶっちぎりの支持をゲットした“○○トースト”もランクインする。さらには、缶詰を使った“丸ごとみかんゼリー”や、平野レミ＆和田が教える絶品レシピまで登場し、スタジオも盛り上がる。VTRを振り返りながら、バカリズムとカズレーザーが「（一般の方の自宅に）お邪魔したな〜」と、当時を懐かしむ場面も。もちろん、豪華芸能人たちに教えてもらったレシピも続々登場。はたして、歴代名作レシピの栄えある1位に輝くレシピとは？
“家事をまったくやらないMCたちが、家事を学んでいく”というコンセプトでスタートした同番組。7年半の間にバカリズムが1児のパパとなり、カズレーザーも結婚し、ライフステージの変化を迎えた。番組冒頭では、カズレーザーの結婚発表にバカリズムが触れる一幕も。報道の裏で行われていた、2人のやりとりが明らかに。知られざる結婚秘話とは？
そんなMC2人の料理の腕前に、はたして変化はあったのか。独身時代の2人のリアル自宅メシも振り返りつつ、スタジオでは2人の現在の料理スキルを試すべく、抜き打ちで“家事初心者卒業検定”を実施することに。これまで番組で紹介したレシピや料理のポイントを、2人はちゃんと覚えているのか。和田、阿佐ヶ谷姉妹が厳しくチェックする中、バカリズム＆カズレーザーは検定に挑むが、無事、クリアなるのか？そして、最後に語られる、“家事をしない”MCたちの番組への思いとは？ラストを飾るにふさわしい絶品料理と笑いをたっぷりお届けする。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カズレーザー「隣はふみちゃん？」贈り物公開
◆「家事ヤロウ！！！」7年半の放送に幕
家事ド素人の芸能人たちが、家事をゼロから学び、好評を博してきたドキュメントバラエティー『家事ヤロウ！！！』。2018年4月、深夜2時台に誕生して以来、7年半にわたってさまざまな家事テクや絶品レシピを紹介してきた。そんな同番組が、ついに最終回。7年半の間に紹介してきた数々の家事初心者レシピの中から「いいね！」の数や反響が大きかった“歴代ベスト10”を発表する。
7年半にわたって同番組が紹介してきた名作レシピの数は、1500以上。ひたすら激うま簡単レシピだけをストイックに載せ続けてきた番組公式Instagramも、開設当初はフォロワー10人という状況だったが、今やバラエティー番組の公式アカウントとしては最多の280万人超のフォロワーを誇っている。今回は多岐に渡るレシピの中から、特に「いいね！」数や反響が大きかったレシピを公開していく。
数ある味噌汁レシピの中で驚異の5万いいねを獲得した“冷凍シジミの味噌汁”や、深夜時代の『家事ヤロウ！！！』の代名詞“トーストアレンジレシピ”の中からぶっちぎりの支持をゲットした“○○トースト”もランクインする。さらには、缶詰を使った“丸ごとみかんゼリー”や、平野レミ＆和田が教える絶品レシピまで登場し、スタジオも盛り上がる。VTRを振り返りながら、バカリズムとカズレーザーが「（一般の方の自宅に）お邪魔したな〜」と、当時を懐かしむ場面も。もちろん、豪華芸能人たちに教えてもらったレシピも続々登場。はたして、歴代名作レシピの栄えある1位に輝くレシピとは？
◆カズレーザー、結婚秘話語る
“家事をまったくやらないMCたちが、家事を学んでいく”というコンセプトでスタートした同番組。7年半の間にバカリズムが1児のパパとなり、カズレーザーも結婚し、ライフステージの変化を迎えた。番組冒頭では、カズレーザーの結婚発表にバカリズムが触れる一幕も。報道の裏で行われていた、2人のやりとりが明らかに。知られざる結婚秘話とは？
そんなMC2人の料理の腕前に、はたして変化はあったのか。独身時代の2人のリアル自宅メシも振り返りつつ、スタジオでは2人の現在の料理スキルを試すべく、抜き打ちで“家事初心者卒業検定”を実施することに。これまで番組で紹介したレシピや料理のポイントを、2人はちゃんと覚えているのか。和田、阿佐ヶ谷姉妹が厳しくチェックする中、バカリズム＆カズレーザーは検定に挑むが、無事、クリアなるのか？そして、最後に語られる、“家事をしない”MCたちの番組への思いとは？ラストを飾るにふさわしい絶品料理と笑いをたっぷりお届けする。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】