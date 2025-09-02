阪神・早川太貴投手（２５）が８月２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初先発初勝利を挙げた。２４年度育成ドラフト３位で入団し、７月１３日に支配下契約を勝ち取ると、同１６日・中日戦でプロ初登板。ルーキーイヤーは着実にステップアップしてきた。そして、シーズン終盤につかんだ１勝目。右腕の心の成長とは−。

◇ ◇

８月２７日のＤｅＮＡ戦。早川は大粒の汗をかきながら、５回を２安打無失点と強力打線を封じ込んだ。育成出身では球団史上初のプロ初先発初勝利。支配下契約を結んでから約１カ月半後につかんだ白星だった。

プロ入り後、メンタル面での成長が結果につながった。昨季はくふうハヤテでプレー。２５試合で４勝７敗、防御率３・２２だった。中継ぎと先発のどちらも経験があり、プロに入っても調整方法などに苦しむことはなかった。ただ、なぜ自分が育成選手なのか、その理由と向き合った。

「メンタル的なところが、いい時と悪い時の差が激しかった。抑える時は抑えるけど、打たれたら止まらないとか、安定感のなさが（背番号）３桁の理由なのかな」

抑えた次の登板は、続けて好投しようとした結果、「自分の中で良くない方のプレッシャーになっていた」とコースを狙いすぎて制球が定まらなくなる。「あと何回抑えたら防御率が２点台になる」と数字を気にして、打者との対戦に集中できずに打たれることが多かったという。

そんな中、経験豊富な２人から学ぶことがあった。高橋や西勇とキャッチボールを行った際に「球質とかコントロールが一定。同じいい強さで同じ所に球が来る」と制球や球の強さを意識するきっかけとなった。キャッチボールが安定したことが自信につながり、登板を重ねることで「割り切って」試合に臨むことができるようになった。

プロ初登板は７月１６日の中日戦（甲子園）。九回２死一、三塁からマウンドに上がり、投手の高橋宏と対戦時にボークで点を与えた。

悔しい経験も意識が変わるきっかけとなった。同戦は支配下契約から３日後の登板。「打たれたらどうしようとか、不安なままマウンドに上がった」とネガティブ思考だったことを反省し、プロ２度目の登板となった８月２７日のＤｅＮＡ戦に生かした。「真っすぐのスピードも全然出ていなかったけど、できることをやろう」。“失敗”があったからこそ、強気でマウンドに上がれた。

現状では技術面での課題ももちろんある。１軍の主力投手はブルペンでも質と制球力が抜群。早川は「一球一球の再現性がまだまだ足りない」とブルペンでの意識も高めて練習に励んでいる。「経験のままで終わらせないで、今後に生かしてチームに貢献できるように」。自身の歩幅で１軍定着を目指す。（デイリースポーツ・和泉玲香）

◆早川 太貴（はやかわ・だいき） １９９９年１２月１８日生まれ、２５歳。北海道出身。１８５センチ、９５キロ。右投げ右打ち。投手。北海道大麻高、小樽商大、ウイン北広島、くふうハヤテを経て、２４年度育成ドラフト３位で阪神入団。２５年７月に支配下選手契約。プロ初登板は同年７月１６日・中日戦（甲子園）でリリーフ。１軍初先発の８月２７日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で初勝利を挙げた。