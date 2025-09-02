10月16日に世界独占配信される小栗旬主演のNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』の主題歌が、LE SSERAFIMのKIM CHAEWONによる楽曲「告白」に決定した。

本作は、フランス映画『匿名レンアイ相談所』を原作に、Netflixシリーズ作品として再構成したロマンティックコメディ。Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』の月川翔が監督を務めた。

過去のトラウマから人に触れることができない主人公・壮亮を小栗、天才ショコラティエでありながら人の目を見ることができず正体を隠して生きてきたヒロイン・ハナをハン・ヒョジュが演じる。さらに、壮亮の数少ない理解者である友人・寛役を赤西仁、壮亮の友人で精神科医でもあるアイリーン役を中村ゆりが務める。

本作の主題歌は、LE SSERAFIMのKIM CHAEWONによる初のソロ主題歌「告白」に決定。「告白」は、韓国の歌手パク・へギョンが1999年にリリースして以降、長きに渡り愛され続けてきた韓国の大ヒットナンバーだ。そんな楽曲に新たに日本語歌詞を付け、壮亮（小栗旬）とハナ（ハン・ヒョジュ）の初恋の物語と重なる楽曲の世界観を残しながらも、音楽監督のダルパランが原曲の感性を現代的に再解釈して編曲した日本語カバーバージョン。先日公開されたティザー予告でも流れるこの曲は、不器用ながら恋愛で一歩前へ進もうとする壮亮とハナの背中をそっと押すような楽曲となっている。

KIM CHAEWONは、韓国発の5人組ガールグループ・LE SSERAFIMのリーダー。今回、そんな彼女がソロとしては初めてとなるドラマのOST（オリジナル・サウンド・トラック）参加に加え、長年韓国で愛され続けている名曲「告白」の日本語カバーに挑戦。透き通るような歌声と繊細な表現力に定評があり、制作陣が抜擢した。KIM CHAEWONは、「ひとりでドラマのOSTに参加するのは初めてなのですが、『匿名の恋人たち』のOSTに参加させていただくことが決まったときは本当に嬉しかったです。『告白』という曲はとても有名な曲なので、普段からよく聴いていました。リメイクさせていただくことになって、とてもワクワクしました」と今回のチャレンジについて明かしており、「初々しい恋の歌なので、ときめきと勇気を感じていただけたら嬉しいです」と楽曲に込めた想いを語っている。

このコラボレーションに対し、主人公の壮亮役を演じた小栗は「KIM CHAEWONさんが歌ってくれることで、この作品にまた新たな風とニュアンスを付け加えてくれていて、彼女の儚い歌声が『告白』という曲にマッチしていると思います。本当にありがたいです」とコメント。ハナ役を演じたハン・ヒョジュは「『告白』は実際に私が学生時代にとても好きだった曲です。この曲が台本に書かれているのをみた時、とても嬉しい気持ちになりました」と今回のコラボに喜びを明かしている。

さらに、小栗演じる壮亮とハン・ヒョジュ演じるハナが本作のとあるシーンで「告白」を聴くシーンを切り取った新場面写真も公開。列車で移動中、いつのまにか壮亮の肩にもたれかかるように眠ってしまったハナと、ハナが落としたイヤホンから流れる片想いのときめきを歌い上げる「告白」に、思わず笑みがこぼれる壮亮のまさに“ゼロ距離”の2人の姿が。人に触れられないはずの壮亮が、ハナだけには心を許すことができる、彼の想いがまさに「告白」の歌詞通りに“溢れそう”になる、本編でも重要なシーンが切り取られている。

■小栗旬（壮亮役）コメント・「告白」という楽曲を聴いた際の感想素敵な曲だなと思いました。原曲の「Confession」がリリースされた時代の曲が好きなので、自分の好きなテイストの曲だなと感じました。

・LE SSERAFIM KIM CHAEWONを知っていたか、ソロ主題歌についてもちろん知っています。「告白」という曲がハン・ヒョジュさん演じるハナの好きな曲ということが、ある種のテーマになっています。改めて今回KIM CHAEWONさんが歌ってくれることで、この作品にまた新たな風とニュアンスを付け加えてくれていて、彼女の儚い歌声が「告白」という曲にマッチしていると思います。本当にありがたいです。

■ハン・ヒョジュ（ハナ役）コメント・「告白」を口ずさんだり聞いているハナの心情片想いをしている人の気持ちに近いんじゃないかな。長い間、自分だけの世界で大好きな人を思い続けているけれど、その人の前に出ていく勇気がない…。そんな自分の状況を切なく感じてしまうんです。

・「告白」はどんな思い入れのある曲か「告白」は実際に私が学生時代にとても好きだった曲です。たくさん歌ったり、聴いたりしました。この曲が台本に書かれているのをみた時、とても嬉しい気持ちになりました。積極的にこの曲を活用しようと意見を出しました。が、まさか主題歌にまでなるとは思っていなかったです。

・実際にLE SSERAFIM KIM CHAEWONの「告白」を聞いた時の感想清らかで澄んだ歌声がドラマの雰囲気とも合う「告白」になったと思いました。たくさんの方に愛されているLE SSERAFIMのKIM CHAEWONさんが歌う「告白」を通じてよりたくさんの方にドラマを楽しんでいただけることを願っております。（文＝リアルサウンド編集部）