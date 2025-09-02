マクデブルクへの加入が決まったオナイウ。（C）Getty Images

　ドイツ２部のマクデブルクは現地９月１日、リーグ・アンのオセールに所属するFWオナイウ阿道を完全移籍で獲得したと発表。背番号は「45」に決定した。

　2019年と21年には、森保一監督が率いる日本代表に招集された経験もあるオナイウは、21年７月に横浜F・マリノスからトゥールーズへと完全移籍して欧州初挑戦。23年８月からはオセールでプレーしていた。
 
　そんな29歳FWは、マクデブルクの公式サイトで「マクデブルクへの加入をとても楽しみにしています。素晴らしいファンの皆さんのことはすでにたくさん聞いています。経験と攻撃力でクラブに貢献できると確信しています」と意気込みを述べる。

　また、マルクス・フィードラー監督も「オナイウは攻撃面で万能で、我々が求めている選手像にぴったり。ドリブルが強く、豊富な経験も持ち合わせている。それをチームに持ち込んでくれるはずだ」と期待を寄せている。

　果たして、新天地ではどんな活躍を見せるのか。

