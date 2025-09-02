11月28日に公開される柴咲コウ主演映画『兄を持ち運べるサイズに』の本予告が公開された。

作家・村井理子が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ『兄の終い』をもとにした本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』『浅田家！』などの中野量太監督による5年ぶりの新作映画。絶縁状態にあった実の兄の突然の訃報から始まる家族のてんてこまいな4日間を描く。

マイペースで自分勝手な兄に幼いころから振り回されてきた主人公の理子を柴咲が演じ、家族を振り回す原因となる、映画史上稀にみるダメな兄ちゃんをオダギリジョー、兄と一時は夫婦でありながらも、ある理由で離婚した元嫁・加奈子を満島ひかり、兄と加奈子の娘で両親離婚後は母と暮らす満里奈を青山姫乃、そして最後まで兄と暮らした息子・良一を味元耀大がそれぞれ演じる。

映画『兄を持ち運べるサイズに』本予告 公開された本予告は、母の葬儀中、人目をはばからず泣きながら「かぁーちゃん」と叫びながら木魚を叩き続ける兄（オダギリジョー）の姿からスタート。そんな、「大嫌いだった兄」を冷ややかな目で見つめる主人公の理子（柴咲コウ）。いびつな兄妹の関係がこの葬儀のワンシーンだけでも浮き彫りとなっている。そして「突然兄が死んだ」という驚きの急展開が訪れる。

ダメ兄の急死をきっかけに集まった、理子、元妻・加奈子（満島ひかり）、娘・満里奈（青山姫乃）、そして息子・良一（味元耀大）。兄と息子が暮らしていた散らかり放題の家の掃除をしていく中で、幼少時代の写真、壊してしまった家族の写真を大切に飾っていた兄に少なからず気持ちが揺れる理子。「身勝手で落ち着きがなく、一人では生きられない人だった」上、多額の借金を作ったことで離婚した兄に同じように迷惑かけられたはずの元嫁から、「理子ちゃんには、あの人の知らないこところがあるのかなって思っちゃた」と言われ、思わず「じゃ、教えてよ」と言い返してしまう。兄は理子に、家族だからこそ言えなか ったことがあったのだろうか。「ねぇ兄ちゃん、最後に一つだけ聞いていい？」。理子が最後に、聞きたかった言葉とは。亡くなった兄の「理子はこの先も生きていくんだから、自分で答えを出さないと」という言葉に秘められた思いとは。

あわせて、家族が兄のパネルを持ち運ぶ、タイトルをそのまま表したような本ビジュアルも公開された。

なお本作は、9月17日から9月26日に韓国・釜山で開催される第30回釜山国際映画祭のOPEN CINEMA部門に正式出品される。映画祭のレッドカーペットセレモニーには主演の柴咲が参加する。（文＝リアルサウンド編集部）