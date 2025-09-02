»Ä¤ê5Ê¬¤ÇÅêÆþ¢ªÆüËÜ¿Í¤¬·àÅªÃÆ¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Î°ì·â¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥â¥Ê¥³¤Ï8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè3Àá¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Î¸åÈ¾40Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ï¸åÈ¾3Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë2-0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾28Ê¬¡¢Æ±31Ê¬¤ÈÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢¸åÈ¾40Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¤Ë¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡FW¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¤¥ì¥Ë¥±¥Ê¤¬DF¤È¶¥¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÁö¤ë¥¤¥ì¥Ë¥±¥Ê¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡£¥¤¥ì¥Ë¥±¥Ê¤¬DF¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¤Ø¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤ÈFW¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤¬¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ý¥¹¥ÈºÝ¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆîÌî¤Ï¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¯¥í¥¹¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤«¤éÃíÊ¸ÄÌ¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£ÆîÌî¤ÏÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÃúÇ«¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆîÌî¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆîÌî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´î¤ÖÌ£Êý¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ÆÅÝ¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï3-2¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆîÌî¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤ò¡ÖDAZN¡×¤â¸ø¼°¡ÖX¡×¤Ç¾Ò²ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥í¥¹¤¬Íè¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â´Î¿´¤Ê»þ¤Ë·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¥â¥Ê²¦¡Á¡Á¡Á¡ª¡×¡Ö²¶¤é¤ÎTAKI¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬¥â¥Ê²¦¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÆîÌî¤Î³èÌö¤Û¤ó¤Þ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤³¤Î·è¾¡ÅÀ¤ÏÇ®¤¤¤Ê¡×¡Ö85Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤Ç¥³¥ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡ÖÄ«¤«¤é¸µµ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë