LE SSERAFIM・KIM CHAEWON、Netflix『匿名の恋人たち』で初のソロ主題歌担当！コメント動画公開

あらたなロマンティックコメディ、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』が、10月16日にNetflixにて世界独占配信。その主題歌「告白」を担当するのが、LE SSERAFIMのKIM CHAEWONであることが解禁された。

■今秋、Netflixが贈る極上のピュアロマンティックコメディ

30～40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。

主演を務めるのは、日本のエンターテイメント界をけん引し続ける小栗旬。ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮役で、13年ぶりの王道ロマコメ作品となる。

また、“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのヒロイン・ハナを演じるのは、韓国の実力派俳優＝ハン・ヒョジュ。大好きなチョコレートを作ることで心の平穏を保ってきたピュアなハナを、少女のような笑顔で可憐に体現する。さらに、壮亮の数少ない理解者である友人・寛には赤西仁、壮亮の友人で精神科医でもあるアイリーンには中村ゆり。同世代4人のケミストリーに注目だ。

■LE SSERAFIMのKIM CHAEWONが初のソロ主題歌に挑戦

このたび、主題歌「告白」を担当するのがLE SSERAFIMのKIM CHAEWONであることが解禁され、自身初となるソロ主題歌への喜びも語っているコメント映像も到着した。

また本カバーのフルバージョンが、『匿名の恋人たち』サウンドトラック・アルバムの先行配信曲として、9月19日にリリースされることも決定。KIM CHAEWONソロとして初のドラマOST参加となる。

韓国の歌手パク・へギョンが1999年にリリースして以降、長きに渡り愛され続けてきた韓国の大ヒットナンバー「告白」。ときめきと希望に満ちた雰囲気で片想いの心情を繊細に表現し、多くの人々に勇気を与えてきたこの曲は、世代を超えて高い共感を呼び続けてきた。そんな名曲にあらたに日本語歌詞を付け、壮亮とハナの初恋の物語と重なる楽曲の世界観を残しながらも、音楽監督のダルパランが原曲の感性を現代的に再解釈して編曲した日本語カバーバージョンの「告白」が本作の主題歌となる。

先日解禁されたばかりのティーザー予告でも流れるこの曲は、不器用ながら恋愛で一歩前へ進もうとする壮亮（小栗旬）とハナ（ハン・ヒョジュ）の背中をそっと押してくれるような楽曲となっている。

■KIM CHAEWONが名曲「告白」を日本語でカバー

KIM CHAEWONは、力強いメッセージと圧巻のパフォーマンスで世界的に人気を集める韓国発の5人組ガールグループ・LE SSERAFIMのリーダー。今回、そんな彼女がソロとしては初めてとなるドラマのOST（オリジナル・サウンド・トラック）参加に加え、長年韓国で愛され続けている名曲「告白」の日本語カバーに挑戦している。

透き通るような歌声と繊細な表現力に定評があり、制作陣が抜擢した。KIM CHAEWONが生まれる前に流行したこの名曲にあらたな息を吹き込み、作品作りでも意識されている“昔のものと今のものの融合”が反映されている。

KIM CHAEWONは「ひとりでドラマのOSTに参加するのは初めてなのですが、『匿名の恋人たち』のOSTに参加させていただくことが決まったときは本当に嬉しかったです。『告白』という曲はとても有名な曲なので、普段からよく聴いていました。リメイクさせていただくことになって、とてもワクワクしました」と、貴重な経験となった今回のチャレンジについて明かしており、「初々しい恋の歌なので、ときめきと勇気を感じていただけたら嬉しいです」と、楽曲に込めた想いを語っている。

このスペシャルなコラボレーションに対し、主人公の壮亮役を演じた小栗は「KIM CHAEWONさんが歌ってくれることで、この作品にまた新たな風とニュアンスを付け加えてくれていて、彼女の儚い歌声が「告白」という曲にマッチしていると思います。本当にありがたいです」と、KIM CHAEWONが歌う「告白」が作品の世界観を甘く、時にビターに彩ってくれていることについて触れる。

ハナ役を演じたヒョジュは「『告白』は実際に私が学生時代にとても好きだった曲です。この曲が台本に書かれているのをみた時、とても嬉しい気持ちになりました」と、いつの時代も色褪せない名曲とのコラボに喜びを明かしている。

■小栗旬＆ハン・ヒョジュのゼロ距離2ショット解禁

さらに、小栗演じる壮亮と、ヒョジュ演じるハナが本作のとあるシーンで「告白」を聴くシーンを切り取った2ショットも解禁された。

列車で移動中、いつのまにか壮亮の肩にもたれかかるように眠ってしまったハナと、ハナが落としたイヤホンから流れる片想いのときめきを歌い上げる「告白」に、思わず笑みがこぼれる壮亮のまさに“ゼロ距離”のふたりの姿が愛おしいカットとなっている。人に触れられないはずの壮亮が、ハナだけには心を許すことができる、彼の想いがまさに「告白」の歌詞通りに“溢れそう”になる、本編でも重要なシーンが切り取られている。

誰しもが人に言えない深刻な悩みや秘密を、ひとつふたつは抱えているもの。大人になっても「誰かのために変わりたい」、そんな人たちの背中を優しく押してくれる極上のロマンティックコメディ、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』は、10月16日に独占配信スタート。

■『匿名の恋人たち』ストーリー

人気のチョコレートショップ【ル・ソベール】の新代表に就任し、誰もが羨むほどの順風満帆に見える人生を送る、日本屈指の大手製菓メーカーの御曹司・藤原壮亮（小栗旬）。だが彼は、実は“人に触れられない”という秘密を抱えており、恋愛はおろか社会生活にも度々支障をきたしていた。

そんな【ル・ソベール】を影で支えるのが、人並外れた腕前とセンスをあわせもった“匿名の天才ショコラティエ”イ・ハナ（ハン・ヒョジュ）。彼女もまた、幼い頃から“人の目を見ること”ができないという秘密を抱えており、人知れずチョコレート作りに勤しんでいるのだった。

ある日、そんな壮亮とハナが思わぬ形で出逢った時、互いに“触れられない”“目を見られない”はずのふたりに小さな奇跡が起きる。まさに“運命の出会い”かと思えたが、その性格は正反対で、度々ぶつかり合うふたり。それでも真っ直ぐなチョコレートへの情熱をぶつけ合う中で、お互いの心は少しずつ変化していき…。

ふたりを取り巻く、壮亮の親友でジャズバーのオーナー・寛（赤西仁）や、カウンセラーのアイリーン（中村ゆり）らが抱える想いも少しずつ交差していく中、彼らが織りなす、不器用だけど“最高な恋”がはじまっていく 。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■小栗旬 コメント

■ハン・ヒョジュ

■【動画】ハン・ヒョジュ コメント映像

■番組情報

Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』

10月16日（木）よりNetflixにて世界独占配信

出演：小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆり

成田凌、伊藤歩、伊勢志摩、東景一朗、 福田航也、秋田汐梨、秋谷郁甫

米本学仁、山口紗弥加、原田美枝子、梶芽衣子 / 奥田瑛二

赤西仁 / 佐藤浩市

原作：映画『Les Emotifs Anonymes』

主題歌：KIM CHAEWON of LE SSERAFIM「告白」

監督：月川翔

脚本：キム・ジヒョン

脚本協力：岡田惠和

製作：Netflix

